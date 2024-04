Daniel Morón narra la profecía de Arturo Vidal: "Me dijo que iba a hacer un gol"

Cuando Arturo Vidal anda bien, suele tapar bocas. Es lo que pasó esta tarde en el Estadio Santa Laura, cuando el King se convirtió en una de las figuras de Colo Colo en su triunfo sobre la UC.

No solamente fue el gol, sino que la entrega completa del jugador del mohicano lo que le valió ser destacado como el mejor del partido. Aunque, no está de más decirlo, el tanto de cabeza fue lo que determinó el Clásico.

Y parecía que el King ya lo sabía. No se sabe si algún sueño premonitorio o su extrema confianza hicieron que, antes del comienzo del duelo, Vidal se pavoneara diciendo que haría un gol.

Así, por lo menos, lo contó Daniel Morón, director deportivo del Cacique, quien resaltó una anécdota previa al Clásico con Católica.

Profecías del Kingstadamus

Pasó en la previa del encuentro y Daniel Morón lo relató con una sonrisa de oreja a oreja pocos minutos después del pitazo final en el Santa Laura. El Loro contó cómo Arturo Vidal predijo su anotación.

“Les voy a contar algo que pasó en el hotel. Estaba sentando en el hall, los jugadores salen al pasillo y van al bus. Arturo me vio sentado y me fue a buscar. ‘Hoy voy a hacer un gol’, me dijo, tal cual”, narró Daniel Morón.

“Hizo un muy buen partido, en la medida que se ponga bien fisicamente tendremos un Arturo que transita toda la cancha, ese Arturo que conocemos”, enfatizó el Loro, quien quedó maravillado con el juego y la predicción del King.

Arturo Vidal marcó su primer tanto en el Campeonato Nacional desde su retorno a Colo Colo. El King había señalado a mitad de semana que ya se encontraba a su cien por ciento y que, por lo tanto, ya no había excusas. Parece que hablaba en serio.