Colo Colo volvió al triunfo y se quedó con el clásico frente a Universidad Católica gracias a Arturo Vidal. El King encontró la victoria alba a los 23′, cuando sacó un cabezazo letal para el único gol del partido y tres puntos fundamentales para la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

El buen partido del mediocampista fue premiado por la transmisión de TNT Sports, que lo eligió como la figura del cotejo. En conversación con Daniel Arrieta, Vidal habló de la importancia del triunfo y también le tiro un palito al canal por los resultados de los últimos partidos.

Cuando el periodista de TNT le comentó que Colo Colo había jugado bien pese a las derrotas, Vidal fue duro. “Yo no les he escuchado ustedes en el programa decir eso. Decían que Colo Colo jugaba mal. Los escuché el otro día frente a Cobreloa y me dio rabia, porque no merecimos perder”, disparó.

Después, comentó que físicamente está bien. “Lo dije el otro día, ya no hay excusas. Hoy jugué muy intenso, sabía que iba a jugar 50 minutos porque el martes tenemos un partido importante, queremos pasar en la Copa Libertadores porque hace muchos años que Colo Colo no lo logra”, comentó.

“Hubiese seguido hasta el final encantado, pero hay que darle oportunidad a otros. Tienen que estar todos preparados porque se viene un partido duro”, agregó. Siguiendo con la explicación de por qué tuvo que salir de la cancha a los 51′, Vidal envió una promesa respecto a lo que viene.

“Yo no vine a ganar partidos, vine a ganar títulos y eso es lo que queremos hacer. Es una prueba importante para nosotros como club y equipo chileno. El martes (contra Alianza Lima) demostraremos con un gran partido”, sentenció.

