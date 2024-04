Más de un dolor de cabeza se le está provocando al técnico brasileño Tiago Nunes para conformar el equipo de Universidad Católica que visitará, este sábado 27 de abril, a Deportes Copiapó, en busca de reponerse tras la derrota en el Clásico ante Colo Colo.

No es para menos, pues a la ausencia por lesión de tres de sus futbolistas, como el arquero Sebastián Pérez, más los defensores Guillermo Soto y Branco Ampuero, se sumó en la práctica de este jueves el volante Agustín Farías, por una fatiga muscular.

Pero no son los únicos. A ellos hay que sumar la duda que genera el uruguayo Gary Kagelmacher, con una sobrecarga. Por si fuera poco, según reporta Radio ADN, la UC podría perder a una de sus máximas figuras para su visita a Copiapó: el capitán Fernando Zampedri.

La periodista Rocío Ayala confirmó que el goleador argentino no pudo entrenar con normalidad el miércoles, producto de un cuadro febril; mientras que en esta jornada se presentó en San Carlos de Apoquindo, pero no trabajó a la par de sus compañeros, por lo que no sería considerado para el viaje al norte.

Fernando Zampedri agranda el hospital de la UC previo a duelo con Copiapó (Photosport)

¿Cómo jugaría la UC sin Zampedri ante Copiapó?

En total serían seis bajas las que tendría Nunes para este compromiso, las que le obligan a realizar modificaciones. En comparación con el último fin de semana, el DT brasileño podría hacer hasta cuatro cambios en su oncena titular.

A esta hora, la más probable formación de la UC ante Copiapó es con Thomas Gillier en el arco; Aaron Astudillo, Daniel González, Alfonso Parot y Eugenio Mena en defensa; Alfred Canales, Lucas Menossi, César Pinares y Alexander Aravena en mediocampo; Gonzalo Tapia y Nicolás Castillo en el ataque.

¿Cuándo es el partido de Los Cruzados?

En busca de su recuperación futbolística, Universidad Católica visitará a Deportes Copiapó este sábado 27 de abril, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, en la Región de Atacama.

