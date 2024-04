Este fin de semana se puede terminar por consumar el descenso de Sheffield United en la Premier League inglesa, hecho que marcará el destino del delantero chileno Ben Brereton, a quien por contrato le quedan cuatro cotejos por disputar.

Por ello, no resulta extraño que luego de anotar un gol en la derrota ante Manchester United en Old Trafford, su quinto de la temporada, en charla con el sitio oficial del club, entregaba declaraciones con un cierto olor a despedida anticipada.

“Estoy muy feliz de anotar otro gol. Me ha encantado cada minuto con el cuerpo técnico y los jugadores. Ha sido muy, muy bueno para mí. He disfrutado mucho mi tiempo, ha sido increíble y los hinchas también me han aceptado muy bien. Realmente disfruté mi tiempo aquí“, afirmó Brereton.

En la misma línea, el chileno agradeció el apoyo que le han dado los hinchas del equipo. “Siempre los puedes sentir alentando todo el partido. Es un gran apoyo para los jugadores. Lo apreciamos. Como siempre he dicho, los hinchas de Sheffield son brillantes“.

¿Se quedará Ben Brereton en Sheffield United?

Sin tapujos, el propio club le consultó al delantero nacional por su futuro, ya que al término de la campaña, deberá regresar al Villarreal español, club dueño de su carta. Una idea que de a poco asume el goleador, aunque no cierra la puerta a una permanencia en Inglaterra.

“Ya veré al final de la temporada. No sé qué está pasando con Villarreal para volver o algo así. Pero sí, ya veremos. Sólo quiero seguir jugando y marcando goles, y ver a dónde me lleva eso“, sentenció Ben Brereton sobre sus próximos pasos.

¿Cuáles son sus números en Premier League?

