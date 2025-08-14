Los chilenos de Independiente no pudieron celebrar en su regreso al país. El Rojo cayó por la cuenta mínima ante la U de Chile en la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un partido que estuvo parejo y que promete pensando en la vuelta.

Uno de los criollos que fue protagonista fue Felipe Loyola. El mediocampista fue titular, jugó infiltrado y estuvo presente todo el encuentro frente al Bulla, al que no sólo le dio pelea en la cancha, sino que también fuera de ella.

Este jueves se conoció una imagen que había pasado desapercibida hasta ahora y que tiene que ver con el volante. Rumbo a camarines en el entretiempo, se fue lanzando frases muy provocadoras contra el elenco estudiantil, las que ahorao sacan ronchas entre los hinchas azules.

Felipe Loyola levanta a Independiente con picante frase contra la U

Si bien no pudo marcar, Felipe Loyola vivió un partido aparte contra la U. Con pasado en Colo Colo, el volante fue uno de los jugadores más activos en Independiente y le dio la pelea al Bulla en todos lados.

Felipe Loyola lanzó una polémica frase contra la U en pleno partido con Independiente. Foto: Photosport.

Este jueves el programa Sportscenter de ESPN reveló imágenes que habían pasado desapercibidas hasta ahora. En ellas se ve al plantel del Rojo caminando a camarines en el entretiempo, mientras el volante intentaba levantar a sus compañeros.

Tapándose la boca, Felipe Loyola se lanzó contra la U y le aseguró a los jugadores de Independiente que “ellos se mueren ahora (en el segundo tiempo)“. Las declaraciones sacaron ronchas, pero no fueron las únicas.

Tras ello, el mediocampista insistió en asegurar que al Romántico Viajero se le había acabado la bencina. “No les queda, no les queda. ¡Vamos!“, enfatizó el volante.

El cuadro argentino se vio mucho mejor en el segundo tiempo, pero la expulsión de Matías Abaldo los terminó complicando en su lucha por empatar las cosas. Ahora tendrán que jugarse su opción en la vuelta, como locales y con el marcador en contra.

Felipe Loyola espera que Independiente levante la cabeza y así puedan seguir peleando la Copa Sudamericana. La U irá con una ventaja mínima que tiene que cuidar si no quiere hipotecar la clasificación a cuartos de final.

¿Cuáles son los números de Felipe Loyola esta temporada?

Con su actuación ante la U, Felipe Loyola alcanzó a un total de 32 partidos oficiales con Independiente esta temporada. En ellos ha marcado 6 goles, ha aportado con 4 asistencias y llegó a los 2.749 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo es la vuelta entre la U e Independiente en Copa Sudamericana?

Felipe Loyola e Independiente ponen la mira en lo que será la vuelta ante la U por los octavos de final de Copa Sudamericana. El Rojo recibe al Bulla en Argentina el próximo miércoles 20 de agosto desde las 20:30 horas.

