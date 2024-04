Este viernes 26 de abril no es un día cualquiera para Colo Colo, porque el cuadro albo tendrá nuevo presidente, debido a la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro.

Luego de dicha asamblea viene la reunión de directorio, donde los bloques de Leonidas Vial, Aníbal Mosa más el Club Social y Deportivo Colo Colo van a elegir al nuevo timonel de la sociedad anónima.

Todo apunta a que Mosa retomará el sillón presidencial en el estadio Monumental, y justamente de la jornada clave que vivirá el elenco de Macul habló Jorge Valdivia.

El mensaje de Valdivia

El Mago, en su calidad de comentarista de radio ADN fue consultado sobre si le gustaría ser directivo de Colo Colo y la respuesta no dejó dudas.

“No me interesa. No por desconocer el tema, porque al final uno puede estudiar y convertirse en un gran directivo o dirigente, como ha pasado en otros equipos con exfutbolistas. Pero hoy no quiero y me agarro de lo que dice Marcelo Barticciotto. Cuando le hacen la pregunta, él dice ‘no quiero ensuciarme’”, señaló el campeón de América con la selección chilena.

Valdivia no quiere ser directivo de Blanco y Negro. Foto: Photosport

Eso no fue todo, porque luego Valdivia, que conoce la interna de Colo Colo por su etapa de jugador, habló muy mal de la forma de trabajar que tienen en Blanco y Negro.

“Con estos conflictos y disputas entre un bando y el otro, que al final lo único que hacen es desviar el foco o ensuciar el trabajo futbolístico, algunos le mienten a los hinchas, otros crean falsas expectativas en ellos, no me gustaría estar en el medio de ese huracán y perder el respeto que el hincha me tiene como jugador”, cerró.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo vuelve a jugar por el Campeonato Nacional este domingo 28 de abril, cuando desde las 18:00 horas reciba en el estadio Monumental a Unión La Calera.

