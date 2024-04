El ex jugador del Cacique conversó con RedGol y no dudó en cuestionar el rendimiento del volante con la camiseta alba.

Colo Colo ha jugado ocho partidos en el Campeonato Nacional y perdió la mitad, entre ellos dos clásicos, ante Universidad de Chile y Cobreloa, ambos en calidad de local.

El presente de los albos es triste, porque el equipo de Jorge Almirón mira con binoculares a la U, que es líder del fútbol chileno con 10 puntos de ventaja sobre el cuadro del Monumental.

El momento de Colo Colo no tiene para nada contentos a su hinchas, y tampoco a sus ex jugadores. Uno de ellos es Leonardo Véliz, quien conversó con RedGol y centró sus críticas en Arturo Vidal, de opaco rendimiento.

La rabia del Pollo Véliz

El ex extremo izquierdo del cuadro de Macul no está conforme con el rendimiento del King y no dudó en analizar con dureza su cometido en el Monumental.

“Trajeron a Vidal, no veo ninguna diferencia… No ha gravitado, no ha prevalecido en nada Vidal. Fíjate que tiró un pésimo córner, mira el desorden, lo tiró pésimo, creo que le llegó a Brayan Cortés. Él en su mejor momento era un peligro por su buen cabezazo y ahora tira los córner, los tiros libres”, dijo en primera instancia Véliz.

El autodenominado “descubridor” de Cristiano Ronaldo en Sporting de Lisboa agregó que “esos son signos de que Vidal hace lo que quiere en Colo Colo, le quita la pelota de los pies a Falcón, a sus compañeros, por ser protagonista”.

Arturo Vidal no ha tenido el nivel esperado en el Cacique, donde apenas registra un gol, de penal en la inconclusa Supercopa ante Huachipato.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica?

Colo Colo vuelve a salir a la cancha este sábado 29 de abril, cuando a partir de las 17:30 horas visite a Universidad Católica en Santa Laura, por la novena fecha del Campeonato Nacional.

