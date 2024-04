Colo Colo no pudo contra Cobreloa y perdió 0-2 contra los loínos, en el clásico nacido en la década de los 80, por la octava fecha del Campeonato Nacional. Los albos fueron locales en el estadio Monumental, y sufrieron una nueva derrota en lo que va de la temporada.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez lamentó la derrota y el momento de Colo Colo y el DT Jorge Almirón en general, que sin tener nada asegurado en el Grupo A de Copa Libertadores, privilegió el torneo continental con rotación en la competencia doméstica. Y el Cacique arrastra cuatro derrotas en el décimo lugar de la tabla.

“No fue un buen partido. Fue un partido en el que Colo Colo no jugó bien, no tuvo profundidad: Arturo Vidal bajísimo en la idea de ser el hombre que pueda de alguna manera darle cierta profundidad al equipo. Estuvo muy errático, no sólo Vidal. También Gil, incluso Pavez, y sin el aporte de los laterales”, dijo Pato Yáñez.

El ex delantero agrego que no fue bueno lo que hizo Colo Colo en el primer tiempo, lo controló bien Cobreloa y es cierto que en el segundo tiempo Colo Colo lo pudo ganar, porque tuvo cinco opciones claras de gol, tres balones en los postes, pero el registro final es que Colo Colo perdió”.

Colo Colo pudo, pero otra vez le faltó

“Cobreloa aprovechó bien sus virtudes y las debilidades que tiene Colo Colo. Colo Colo una vez más no tuvo la capacidad de resolución. Insisto: tuvo para marcar cuatro-cinco goles y no los hizo”, complementó el hoy comentarista.

El ex seleccionado chileno añade que “al final Colo Colo queda en un escenario donde ayer hubo alguna señal del director deportivo de decir, me imagino que habrán tenido alguna conversación con Almirón, que se acabó la rotación y tienen que ir con lo mejor que tengan ante la Católica y Alianza Lima. Mal Colo Colo”.

Patricio Yáñez sentencia que “yo creo que le queda campeonato a Colo Colo, porque expresó en la derrota algo superior a lo que veo en el fútbol local contra Fluminense. Pero si no es capaz de trasladar eso al fútbol chileno, ahí tiene un problema grave. Jugadores que se lesionan. La expulsión de ayer de Córtes es muy torpe. Están tomando malas decisiones. Y te va quedando Copa Libertadores, que hay que ver cómo termina, porque todavía no está preparado para pasar a la próxima fase”.

