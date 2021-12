Universidad Católica logró este año su primer tetracampeonato en su historia, el primero del futbol chilenos en campeonatos largos. Y ahora los esfuerzos de los cruzados se dirigen hacia potenciar el plantel de cara al año 2022.

17 de diciembre | En diálogo con Radio Cooperativa, Cristian Paulucci ya definió las tres posiciones a reforzar: un arquero, un lateral izquierdo y un volante central o mixto.

16 de diciembre | En los últimos días la situación de Valber Huerta se tomó la agenda, ya que en primera instancia se había confirmado su llegada al Palmeiras de Brasil en un acuerdo de dos millones de dólares. Pero en las últimas horas el traspaso se cayó luego de que el jugador no pasara los exámenes médicos, por lo que volvió al país y por ahora debe integrarse a la UC en la pretemporada.

15 de diciembre | Las renovaciones también son parte importante del mercado para la Católica, ya que buscan renovar a Germán Lanaro, Luciano Aued, Edson Puch, Alfonso Parot, Raimundo Rebolledo y Diego Buonanotte. Si bien aún no se confirma a ninguno de ellos, el deseo del club es que continúen.

Otro caso es el de José Pedro Fuenzalida. El Chapa tiene renovación automática por otra temporada, pero diferentes informaciones indican que el capitán cruzado aún está lejos de renovar y podría buscar una opción en el extranjero.

14 de diciembre | Quienes ya se confirmaron que no siguen en la UC son Juan Fuentes, Gastón Lezcano y Juan Cornejo, a quienes no se les renovó. En cuanto a refuerzos por ahora no hay muchas noticias de la Pre-cordillera, mientras que en posibles ventas, siguen los rumores sobre interés por Fernando Zampedri, Diego Valencia y Marcelino Núñez.

Mercado de Fichajes Universidad Católica

Altas (renovados/regresan):

- Cristian Paulucci (técnico renovado)

- Bruno Barticciotto (regresa)

Bajas y rumores:

- Juan Fuentes

- Gastón Lezcano

- Juan Cornejo

- José Pedro Fuenzalida (aún no hay claridad de su permanencia)

- Diego Buonanotte (aún no hay claridad de su permanencia)

- Raimundo Rebolledo (aún no hay claridad de su permanencia)

Rumores:

- Daniel González

- Gabriel Castellón

- Eugenio Mena

- Ramón Arias

- Jonathan Urretaviscaya