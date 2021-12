Si hay que hablar de extranjeros que han hecho historia en Universidad Católica, sin duda alguna uno de ellos es Diego Buonanotte. El volante arribó a los Cruzados en el año 2016 y desde entonces ha sido parte de la época dorada del club.

Pero si hay algo que ha marcado el último tiempo para el argentino es su poca continuidad en el equipo titular. Poco a poco el trasandino fue perdiendo espacios en el equipo, quedando relegado al banquillo y esperando por oportunidades para sumar minutos.

Con varios títulos bajo el brazo, la trayectoria de Buonanotte con Universidad Católica ha sido enorme. Pero como todo en la vida, llegan momentos de tomar decisiones sobre su futuro.

El presente del Enano no ha sido el mejor y así lo sabe también el jugador, quien no vería con malos ojos partir. Esto no es una decisión que quiera tomar, pero ante las últimas ofertas todo apunta a que está más lejos que cerca de quedarse en San Carlos de Apoquindo.

Su renovación se complica

Diego Buonanotte terminó su contrato con Universidad Católica y se ilusiona con la renovación. No obstante, en las últimas horas las cosas se complicaron. Esto, por las condiciones que están poniendo desde el club para llegar a un acuerdo.

De acuerdo a lo informado por ADN Deportes, desde Cruzados le ofrecieron una extensión en el vínculo hasta finales del 2022. Con 33 años y con su historia en el club, no suena descabellado, pero lo que hay detrás es lo que incomoda.

El mismo medio recalcó que esta renovación está sujeta a una condición: que se rebaje el suelo en un 50 por ciento. El problema detrás es que en el año 2020 ya redujo su salario en un 40 por ciento para continuar, por lo que lo de ahora lo dejaría con una pérdida monetaria considerable.

La intención de Diego Buonanotte es seguir en Universidad Católica, pero con el gesto que han tenido en las últimas negociaciones estaría molesto. De hecho, desde su círculo cercano detallaron que está dolido y se ve más fuera que dentro de la UC. ¿Se quedará o se viene el adiós de un histórico?