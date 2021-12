La enorme alegría de los hinchas por el histórico tetracampeonato de Universidad Católica se vio abruptamente interrumpida este lunes, luego de que José Pedro Fuenzalida pusiera en duda su continuidad en San Carlos de Apoquindo.

El capitán de los cruzados es uno de los jugadores que finalizan contrato, por lo que las dudas sobre su futuro abundan en la fanaticada de la precordillera.

Lamentablemente las interrogantes se acrecentaron durante esta jornada, ya que en diálogo con Radio Pauta el propio Chapita reveló que aún no tiene claro que hará en la temporada 2022 del Campeonato Nacional.

"Vamos a ver. Hoy es un momento de descansar. No es por un tema institucional, con Católica la conversación de si hay que seguir o no va a durar 15 segundos. Pero hay elementos personales que analizar", confesó.

Pese a la incertidumbre Fuenzalida se mostró tranquilo y confiado en que eventualmente tomará la mejor determinación para su vida y su carrera.

"Hay veces que hay que tomar decisiones distintas a lo normal, por circunstancias o etapas que uno va viviendo", aclaró.

Por último, el portador de la jineta cruzada se refirió a los méritos del equipo de Cristián Paulucci para lograr el anhelado tetracampeonato.

"Es un trabajo de años, no solo algo pasajero. Sentía que era injusto que no lográramos estos objetivos porque veníamos haciendo esto hace años. La regularidad no son un par de meses, es de años", explicó.

Por lo pronto, Chapita y el plantel de la franja se alistan para vivir un merecido descanso antes de regresar con todo para definir el futuro y los nuevo objetivos de la mano de Universidad Católica.