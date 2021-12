Con el pasar de las horas cada vez se confirma un poco más que Joaquín Larrivey no seguirá en Universidad de Chile, lo que despertó el interés de Universidad Católica para reforzar su delantera en el este mercado de fichajes pensando en competir de buena manera en la Copa Libertadores y también para buscar un histórico pentacampeonato.

Ante dicha posibilidad, tres históricos de los Cruzados hablaron con RedGol sobre eso y los tres concuerdan en que sería una tremenda opción, pero difieren a la hora de juntarlo con Fernando Zampedri. Se trata de Ricardo Lunari, Osvaldo Hurtado y Jorge Aravena, quienes dejaron claro que esperan con los brazos abiertos al Bati.

Lunari, que dirigió a Larrivey en Colón de Santa Fe entre 2010 y 2011 mientras fue ayudante de Fernando Gamboa, señala que "lo conozco muy bien. Es realmente un 9 espectacular, creo que es una opción para cualquier equipo grande que tenga aspiraciones, más después de la campaña espectacular que hizo este año con la U. Seguramente cualquier equipo grande lo quisiera”.

Por otra parte, el Mortero, que es el máximo anotador en la historia de la Copa Chile, destaca que "siempre es importante tener goleadores en el equipo y Larrivey es un hombre que sabe de anotar goles".

Arica Hurtado, que brilló con sus goles en el elenco de San Carlos de Apoquindo, reconoció que la opción “me parece buenísima. Me encanta como juega Larrivey, tiene mucha potencia y hay que tener a cuatro o cinco para marcar a esos dos (Larrivey y Fernando Zampedri), así que me parece muy bien. Católica necesita mejorar su campaña a nivel internacional y este es un tipo con harto recorrido y que le puede venir muy bien”.

Justamente la dupla que generaría con Zampedri es la que provoca diferencias en sus opiniones, ya dos de ellos creen que sería una increíble pareja y uno piensa que sus cualidades muy similares les impediría destacar en conjunto.

Por eso, Aravena apunta que "en Católica está Zampedri y para mí son jugadores del mismo estilo de juego, no se me ocurre jugando los dos juntos. Ninguno de los dos es un chiquillo, son jugadores grandes ya los dos. Si Zampedri se va, porque seguramente tiene ofertas, sí. Tener goleadores en los equipos siempre es importante y Larrivey es uno".

A Hurtado le genera más ilusión la unión de los dos atacante en el plantel, ya que reconoce que “se necesita equipo. Para pelearla a nivel internacional se necesita este tipo de jugadores, así que independiente de que esté en la U o donde esté es bienvenido”.

“Cuando son dos grandes jugadores en lugar de restarse van a sumar, así que sería espectacular ver a Zampedri y Larrivey juntos en el ataque de la Católica. Realmente sería un ataque de jerarquía para intentar ser más protagonistas que los últimos años en la Libertadores, ojalá se dé esta opción, sería espectacular para todos los hinchas Cruzados”, complementa Lunari.

Con respecto a las opciones que podrá emplear Cristian Paulucci con ambos goleadores en cancha, el actual técnico de Provincial Osorno avisa que “puede jugar uno un poquito más abierto, uno tirarse por afuera mientras el otro está en el centro, ir rotándose el centrodelantero".

Y tras eso destaca que "cuando hay problemas es cuando no hay jugadores, cuando hay dos o tres por puesto creo que es lo más lindo que puede tener un entrenador, tener muchas variantes. Me parece que Larrivey y Zampedri sería un ataque extraordinario”.

Quieren a la UC protagonista en Copa Libertadores

A pesar de que en el Campeonato Nacional ya están mareados después de cuatro años seguidos dando la vuelta olímpica, los referentes de la UC siguen esperando que el equipo tome más protagonismo a nivel internacional, y en su última participación en la Copa Libertadores fueron eliminados a manos del Palmeiras, que terminó siendo campeón.

Bajo ese contexto, Lunari fue consultado sobre si es momento que en la Franja arriesguen más en la Libertadores que jugarán en 2022. “Yo creo que sí, porque los años anteriores no asumió ningún riesgo y las cosas no le salieron bien, entonces me parece que es un buen año como para asumir riesgos un poquito más importantes".

Por eso, destacar que la clabe está en "aspirar no solo a pasar a la segunda ronda, sino que también tratar de ser un poco más protagonistas. Con los años anteriores, donde fue bastante dubitativo y temeroso, no le fue bien y yo creo que es hora de que la Católica ojalá asuma un protagonismo más importante y se pare en frente”.

Misma opinión que tiene Aravena, quien también cree que en San Carlos deben luchar para ir por su primer título internacional, pero para finalizar destaca que en la Libertadores "de repente poner dos jugadores de las mismas características no se me ocurre”.