Definitivo y oficial: Universidad Católica confirma que Palmeiras desiste de fichar a Valber Huerta y el defensa se queda en la UC

La Católica informó que Valber Huerta se queda en San Carlos y no llega al Palmeiras. Al Verdao no le gustó mucho el resultado de la resonancia pese a que las imagenes que mostraron el chequeo médico es una antigua cirugía que no le impidió al chileno rendir a alto nivel en La Franja.