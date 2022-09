Las lesiones y citaciones a la Roja le provocan un gran problema con los Sub 21 al DT de la Universidad Católica: Ariel Holan llama a Axel Cerda y Juan Francisco Rossel a las prácticas para el clásico universitario

Universidad Católica encontró una racha que le permite soñar con terminar bien la temporada 2022. Los cruzados alcanzaron cuatro victorias consecutivas: dos fueron por el Campeonato Nacional y las otras dos, ante Audax Italiano por la llave de los octavos de final en la Copa Chile. Esa victoria contra los itálicos, sumado al triunfo de la Universidad de Chile en su serie ante Cobresal, provocó un clásico universitario en la ronda de ocho mejores equipos del certamen.

"Lo estamos preparando de manera diferente a cómo jugamos en el Estadio Nacional", apuntó Branco Ampuero, defensor central que ha conformado una dupla muy sólida junto con el uruguayo Gary Kagelmacher. "Más allá de todo, lo importante es nuestro juego", añadió el zaguero oriundo de Carelmapu, quien volvió a la UC transferido desde Deportes Antofagasta. Y claro que los cruzados tienen razones para hacer cosas distintas al del partido que vencieron por 3-0 a la U el 27 de julio en el coliseo ñuñoino.

Una es el cambio de DT en el Romántico Viajero. La plana mayor de Azul Azul nombró interinamente a Sebastián Miranda luego de cesar al uruguayo Diego López. Con el Seba, los laicos vencieron a Palestino y ganaron todo con la apuesta doble al "8". Y otra razón tiene que ver con las bases del torneo, que son diferentes a las del Campeonato Nacional.

En la Copa Chile, hay más rigor con los futbolistas Sub 21 que van citados y tienen minutos en los partidos. Eso y el momento actual de los juveniles del tetracampeón chileno le pusieron una dura tarea a Ariel Holan, que tiene que citar a cinco futbolistas menores a 21 años. Y hacer que tres de ellos jueguen al menos 60 minutos. Podrían ser más, pero las citaciones de Clemente Montes a la Roja y de Thomas Gillier a la selección chilena Sub 20 aportan con minutos por esa excepción para los clubes que facilitan futbolistas a los combinados juveniles o al adulto.

Las lesiones y citaciones a la Roja provocan que Holan pruebe a Cerda y Rossel

Universidad Católica venció a Huachipato por 1-0 con un gol de Fernando Zampedri. En aquel partido, los de la precordillera tuvieron varias bajas juveniles: Daniel González no actuó en Rancagua por padecer una tendinopatía del flexor hillux. Gonzalo Tapia, en tanto, se perdió ese duelo por un esguince de tobillo. Si bien ambos han progresado en sus recuperaciones, ambos siguen en duda.

Bryan González tampoco disputó ese partido, aunque la contractura que lo marginó ha mejorado. Y tiene hartas chances de, al menos, ingresar en la convocatoria para el clásico universitario que abrirá la llave de los cuartos de final este domingo 25 de septiembre en el estadio Santa Laura, toda vez que ya está de alta. Pero por precaución, el experimentado DT argentino ha tenido que tomar algunas determinaciones.

A los ya conocidos Luis Felipe Hernández y Diego Ossa, además del lesionado Milan Tudor, el ex adiestrador de Independiente sumó otros dos jóvenes valores a las sesiones de trabajo del plantel estelar. Uno es Juan Francisco Rossel, quien juega en el equipo Sub 17 o juvenil de la UC y ha sido considerado en más de alguna ocasión por Patricio Ormazábal para la Roja Sub 20. Es centrodelantero, aunque puede desempeñarse en cualquier posición del frente del ataque, incluida la de volante ofensivo.

Otro es Axel Cerda, goleador del equipo Sub 16 de la Católica que venció a Colo Colo en la final del Torneo de Proyección de la categoría. En ese torneo, el sobrino de Fabián Cerda anotó 26 conquistas y también tuvo sus primeros minutos de entrenamiento con la escuadra adulta. Con frecuencia es llamado por Hernán Caputto al elenco Sub 17 de Chile. ¿Alguno de ellos tendrá posibilidades de estrenarse frente a la U? El tiempo corre y, como casi siempre, tendrá la respuesta.