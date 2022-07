Hace unos días, Axel Cerda fue uno de los protagonistas de la Universidad Católica que ganó el Torneo de Proyección Sub 16. Es una de las perlas que tienen los cruzados y el agente ya lo tiene como uno de sus futbolistas más proyectables.

Es el sobrino de Fabián Cerda: Fernando Felicevich ficha a Axel Cerda, nuevo goleador de la UC y la Roja Sub 16

Axel Cerda tuvo una gran jornada el 9 de julio de 2022. Ese día, el delantero abrió la cuenta en la victoria por 2-1 de la Universidad Católica sobre Colo Colo que les permitió a los Cruzados consagrarse campeones del Torneo Proyección Sub 16. El sobrino de Fabián Cerda, hoy portero de Curicó Unido, cerró con 23 goles el certamen donde resultó clave para que los pupilos de Carlos Ramírez se quedaran con el título.

El nivel que ha mostrado el novel ariete de la UC lo ha hecho entrar en la consideración de las selecciones juveniles: Ariel Leporati lo citó a algunos microciclos de la Roja Sub 15 en 2021, mientras que Hernán Caputto ya lo observó en cancha en la Copa Capo del año pasado por la Sub 17.

Y no sólo los ojos de los entrenadores de las categorías juveniles del seleccionado chileno estuvieron atentos al desempeño de Axel Cerda: también los de Fernando Felicevich captaron el talento de este atacante. Y ya lo fichó para incluirlo en la carpeta de futbolistas que representa.

Así lo mostró Vibra Fútbol, la cuenta de Instagram de una de las empresas del publicista argentino. Ahí también hay fotografías de Junior Fernandes, delantero de la Universidad de Chile, Eugenio Mena de Racing Club, Valber Huerta del Toluca, además de varios seleccionados Sub 20 de Chile y Perú, además de las superestrellas que tiene por Europa y el mundo: Gary Medel, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Charles Aránguiz.

La lista de jóvenes talentos chilenos de Vibra Fútbol

Dentro de los futbolistas que Vibra Fútbol exhibe en su sitio web oficial hay varios que podrían ser sindicados como jóvenes promesas: uno de ellos es Paolo Guajardo, rápido extremo que milita en Santiago Wanderers y que brilló con un doblete el día que Jaime Valdés debutó en el Decano.

Otro de los que figura en el listado es Yahir Salazar, defensor central que milita en la Universidad de Chile y que estuvo a punto de debutar en el plantel profesional, pero un calambre de Emmanuel Ojeda truncó esa posibilidad. Por estos días, el zaguero que es muy cercano a Paulo Díaz intenta dejar atrás un esguince de rodilla que lo tiene marginado de la acción. Axel Cerda, por cierto, es otro de los talentos prometedores que forma parte de la agencia de Fernando Felicevich.