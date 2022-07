La polémica llegada a Universidad de Chile del arquero Martín Parra, proveniente de Huachipato y representado por Fernando Felicevich, vuelve a molestar a los hinchas azules, que expresaron masivamente su descontento en redes sociales a partir de la oficialización del refuerzo que llega en lugar del ecuatoriano Hernán Galíndez.

La chimuchina llegó rápidamente a uno de los principales críticos de la gestión de Azul Azul, el conductor del programa Círculo Central, Mauricio Israel. En diálogo con Redgol, el comunicador reconoce las dudas que le quedan después de la enésima operación en que aparecen la U, el agente y el cuadro acerero.

"Más que considerarlo inaceptable, aquí hay una situación poco clara en Universidad de Chile, y todo parte desde el momento en que nadie sabe quiénes son los dueños de la U, quién manda en la U, quién toma realmente las decisiones", puntualiza el controvertido comunicador.

Israel explica la seguidilla de acontecimientos que generan inquietud. "En Universidad de Chile andan de tumbo en tumbo y contratan un técnico. El técnico se pone de acuerdo con el gerente deportivo, que tampoco sabemos muy bien cuál es el rol que cumple, y resulta que (los dirigentes) deciden no aceptar la contratación que quieren hacer", profundiza.

"Desestiman al técnico, desestiman al gerente deportivo y contratan igual a este muchacho Parra. Nadie puede tener nada contra Parra, porque es un muchacho joven que ha jugado diez partidos en Perú, que no conocemos demasiado y que probablemente tenga un futuro promisorio; pero no fue lo que pidió el técnico de la U", sentencia.

"Hace rato viene la tranza entre Huachipato y Universidad de Chile"



El tema de la relación entre Universidad de Chile, Huachipato y Fernando Felicevich "se viene repitiendo hace mucho tiempo", explica Mauricio Israel. "Esta tranza que existe entre Universidad de Chile y Huachipato, que aumentó con la contratación de Martín Parra y que hace que la gente se pregunte quién es el dueño de la U y quién toma las decisiones", agrega.

Por eso, el periodista pide que "de una vez por toda transparenten lo que hace Felicevich en Universdad de Chile. Aquí no hay una posición ni definición clara. No está claro quiénes son los dueños de Universidad de Chile, y mientras eso no se sepa, pasan este tipo de cosas. Da para especulaciones", reitera Israel.

Por eso, pide la prueba de blancura. "Cuando hay una sombra de dudas, como la que se ha planteado en varios medios de comunicación y no solamente en Círculo Central con respecto a la influencia de los representantes y especialmente en el caso de Felicevich con Universidad de Chile... disimulen un poquito, no sigan insistendo con esas contrataciones", completa.

Universidad de Chile salió en búsqueda de un portero suplente luego de que se rescindiera el contrato del ecuatoriano Hernán Galíndez. El técnico azul, Diego López, pidió un meta de experiencia y la U negoció con Miguel Jiménez y Leandro Cañete, pero finalmente decantó por el joven Martín Parra.