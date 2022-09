Sebastián Miranda cuenta las horas para un desafío especial en la Universidad de Chile, pues tendrá un nuevo reestreno como DT interino esta temporada. Ya lo había hecho cuando le tocó llenar la vacante dejada por el colombiano Santiago Escobar. Y lo hará nuevamente en un duelo válido por la 25° fecha del Campeonato Nacional 2022, en la que los azules visitarán el estadio Municipal de La Cisterna para medirse a Palestino.

Eso sí, hubo una diferencia sustancial entre el anterior interinato y el que ocupa desde el despido del uruguayo Diego López. Con Sachi no tuvo relación en el día a día, mientras que fue uno de los ayudantes del Memo, aunque no estuvo en la cancha en los 13 encuentros que alcanzó a dirigir el charrúa de 48 años.

Justamente ahí radicó una de las grandes dudas del Seba para aceptar la propuesta que le hizo el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo. "Habló conmigo, me explicó la situación que estaba pasando. Ante ese requerimiento, obviamente dije que sí", reconoció el otrora lateral derecho de la Unión Española y el Columbus Crew de Estados Unidos. Pero la respuesta afirmativa no fue inmediata.

"No es una situación fácil estar sentado acá tomando decisiones cuando fui parte de un cuerpo técnico. Diego me dio mucha confianza y estoy muy agradecido de la recepción que tuve de él. Siempre confió en mí, él pidio que yo me quedara. Hubo un cuestionamiento mío desde ese lugar", admitió el ex ayudante de Patricio Ormazábal en la Roja Sub 20.

Diego López comprendió la decisión de Sebastián Miranda

Pero Sebastián Miranda no se quedó sólo con esas palabras al referirse a la situación. "Dije yo perteneci a un cuerpo técnico y me tengo que quedar. Hablé con Diego cuando me plantearon la situación. La entendió perfecto, también su cuerpo técnico", apuntó el entrenador de 42 años.

"Estoy tranquilo porque lo conversé con él. Sus respuestas me dejaron muy tranquilo", contó Miranda, quien apunta a recuperar algunos jugadores que bajaron ostensiblemente su rendimiento en el último tiempo, como el Chorri Cristian Palacios.