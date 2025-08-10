Hace unos días, el Masters de Cincinnati vivió una escena que dejó a más de uno sin palabras. En medio del partido, la ex N°7 del mundo, Danielle Collins, se desplomó emocionalmente y comenzó a gritar “¿Por qué me pasa esto a mí?”.

La estadounidense gritó, lloró y dejó a su rival completamente descolocada. Ahora, la propia protagonista salió a contar su verdad, y sus palabras dejaron claro que lo que pasó no fue un simple bajón anímico.

“Jugué con un dolor insoportable”

En conferencia de prensa posterior, Collins fue directa: la razón detrás de su reacción fue una lesión que arrastraba desde antes del torneo, concretamente hernia de disco.

“Cualquiera que haya tenido una hernia discal sabe lo que es mi dolor”, reconoció. Según explicó, había intentado seguir jugando para no retirarse, pero su cuerpo simplemente no aguantó.

Durante el episodio, su oponente y compatriota, Taylor Townsend, quedó en pausa total, sin saber si acercarse o esperar instrucciones del juez de silla.

“Gracias a todos los que han rezado por mi lesión y gracias a Taylor Townsend por ser la mejor de las mejores”, añadió Collins.

Más que una derrota

La ex N°7 explicó que el problema comenzó días antes, cuando sintió una fuerte molestia en la espalda baja que le impidió entrenar con normalidad.

Durante el partido en Cincinnati, el dolor aumentó al punto de no poder ejecutar sus golpes con fuerza, lo que la llevó a romper en llanto.

Collins, que en el pasado ya enfrentó artritis reumatoide y endometriosis, reconoció que este episodio podría incluso poner en duda su participación en el US Open, aunque no dio más detalles sobre su recuperación.