Ariel Holan ha hecho debutar a muchos futbolistas en Universidad Católica y este jueves 26 de enero, recordó a casi todos. Desde Marcelino Núñez, quien hoy milita en el Norwich City de Inglaterra, hasta Clemente Montes, quien está muy cerca de incorporarse al Celta de Vigo. Este año, por ejemplo, ya se estrenó Luis Felipe Hernández en la contundente victoria ante Everton de Viña del Mar.

Pero ha tenido algunos inconvenientes por las citaciones a las selecciones juveniles de Chile, que por estos días participa en el Sudamericano Sub 20 y este miércoles vivió un papelón en la categoría Sub 23, pues la Roja Olímpica fue goleada por Santiago Wanderers, que le propinó un elocuente 5-0. En el otrora Juventudes de América, la UC tiene a Thomas Gillier, Diego Ossa y Bryan González, mientras que Daniel González y Gonzalo Tapia participaron en el microciclo del Equipo de Todos que mira hacia los Panamericanos de Santiago 2023.

"Tenemos que ajustar los procesos y los microciclos de la selección. Tenemos a Bryan González, que hace 70 días que no está en el club. Y eso para nosotros sí es un problema porque los futbolistas son del club. Y lamentablemente hay que hacerle una tarea de ajuste a eso. Pasa lo mismo con (Axel) Cerda, que es un chico Sub 17 que también tiene muchas condiciones. Y tienen que completar el proceso formativo en los clubes, donde también se trabaja bien. Hay que ir balanceando toda la toma de decisiones", explicó el exentrenador de Independiente, club con el que ganó la Copa Sudamericana 2017.

Holan: "Hay futbolistas que no tuvieron vacaciones y eso se puede ajustar"

Ariel Holan profundizó en esa necesidad que detecta de coordinar de mejor manera los tiempos de convocatorias. "No lo veo como una desventaja. Lo que digo es que hay que buscar las formas para que se pueda llegar a acuerdos. Si vos vas a un Mundial el futbolista está 30 días fuera del club. Pero si estás más de 70 días fuera del club, creo que cuanto menos hay que tratar de buscar diagonales", marcó el trasandino de 61 años.

"Es muy importante para los clubes que los futbolistas vayan a la selección, deben apoyar y respaldar, pero es demasiado. Hay futbolistas que ni siquiera han tenido vacaciones. Eso se puede ajustar, hablo de ajustes y no cambios", añadió el ex DT del León de México y del Santos de Brasil.

El reclamo del estratego no terminó ahí. "Hay cosas para ajustar. Teniendo predisposición de parte de los clubes, que siempre tiene que estar porque la selección es muy importante, ajustes se pueden hacer. Y cuando me escuchan decir que hay que mejorar los campos de juego, como celebro muchos ajustes que está haciendo la nueva conducción de los árbitros. Eso no es pensar en el interés propio, es coincidir en que mejore el fútbol chileno, que lo pie a gritos, desde la clasificación a torneos internacionales, el valor del producto de la liga, el valor de los futbolistas. Entre todos, porque esto no deja de ser un negocio, sobre todo en Chile donde los clubes no son de los socios, son de las sociedades anónimas. Un club no puede negarle los futbolistas a la selección, bajo ningún concepto, pero hay que hacer ajustes. Tampoco es bueno que un chico se vaya 75 días de su club, no le encuentro la lógica", cerró.