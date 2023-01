El DT de Universidad Católica aplaudió a Unión Española por el trabajo que hace para tener la cancha del estadio Santa Laura en buenas condiciones. Y sacó una particular analogía entre el reducto de la comuna de Independencia y un perrito chiguagua.

Universidad Católica le sacó brillo a su contundencia en la primera fecha del Campeonato Nacional 2023. Pero eso ya quedó atrás y la vista está puesta en el duelo que tendrán de locales, aunque en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, lugar que albergará el cotejo entre los Cruzados y Curicó Unido, que se jugará a contar de las 20:30 horas de este sábado 28 de enero.

Por cierto, la UC es uno de los clubes que sigue con atención lo que pasa en el estadio Santa Laura, que presentó la cancha en pésimas condiciones para el encuentro que Unión Española perdió ante Ñublense y para el que tuvo a la U derrotada por Huachipato. El DT de la Franja, Ariel Holan, hizo una particular relación para referirse a los trabajos que tienen por fin mejorar el césped en el reducto enclavado a pocos metros de la Plaza Chacabuco, en la comunda de Independencia.

Este jueves 26 de enero, el entrenador argentino habló largo y tendido. En primera instancia, ahondaba en la respuesta sobre los seleccionados juveniles que tiene el club entre la cuestionada Sub 20 y la Sub 23, que sufrió un papelón ante Santiago Wanderers. Pero eso lo llevó a desembarcar en la catedral del balompié nacional. "Por eso es imperioso mejorar el producto y eso tenemos que hacerlo entre todos, no lo hace un club", indicó el experimentado estratego.

"Yo celebro que la Unión Española haya tenido la inquietud de hacer un riego por aspersión en su cancha, cambiarle el césped, pero el pasto es un ser vivo. Me gustan las analogías", apuntó Holan antes de lanzar una reflexión algo extraña, cuanto menos inesperada.

La analogía de Holan con el pasto de Santa Laura y una patada en la cabeza a un chiguagua

Y fue así que prosiguió. "Si nosotros tenemos un perrito chiguagua y decidimos bailarle la Zambra en la cabeza. ¿Cómo queda? Es muy probable que lo matemos si le pateamos la cabeza, lo vamos a matar. No necesitamos pegarle un tiro para matarlo, le pegamos en la cabeza, lo podemos matar. Si el pasto, se hizo todo ese proceso y se sembró en un momento, el pasto es un ser vivo. No hago juicio de valor porque no entiendo, pero digo cuándo se sembró, cómo se sembró. Necesita un tiempo para crecer. Es como creer que un bebé salga de la panza caminando. Es imposible, son seres vivos", aseguró Holan.

"La gente no se da cuenta que el pasto es un ser vivo cuando lo pisa. Discuto con los preparadores físicos cuando hacen los calentamientos con repiqueteos en la cancha", para dar cuenta la importancia que tienen para él las buenas condiciones del césped de una cancha, uno de sus primeros reclamos al inicio de su segundo ciclo en Universidad Católica.