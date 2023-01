Berizzo luego del papelón de la Roja Sub 23 ante Wanderers: "A golpes también se aprende"

Santiago Wanderers goleó por 5-0 a La Roja Sub 23 y por supuesto que eso disparó la preocupación de Eduardo Berizzo. "No nos podemos olvidar de este partido porque el primer tiempo no se puede repetir", lanzó el Toto.