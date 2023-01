Uno de los tantos equipos que busca su revancha para este 2023 es Santiago Wanderers. El decano del fútbol chileno quedó con la espina de no poder disputar la fase final del Torneo de Primera B y esta temporada espera retonar a la máxima categoría del balompié nacional.

Para esto el cuadro caturro oficializó a su décimo refuerzo. Se trata del atacante Víctor Campos, extremo de 25 años que cuenta con nacionalidad chilena y cubana. El puntero llega proveniente de San Luis, elenco con el que supo convertirle un gol al que es hoy su nuevo equipo.

“Salió humo verde. Bienvenido a Santiago Wanderers Víctor Campos”, fue el mensaje que publicó la cuenta oficial de Santiago Wanderers a través de todas sus redes sociales. La reacción de los cibernautas wanderinos no tardaron y muchos aplaudieron el arribo del jugador, quien ya ilusiona a la parcialidad porteña para sellar el tan ansiado ascenso.

Las primeras declaraciones de La Pantera

Víctor Campos, más conocido como la Pantera, dio sus primeras declaraciones ya portando la camiseta de Santiago Wanderers. El atacante con pasado en Palestino, Deportes Recoleta, San Marcos de Arica, San Antonio Unido y últimamente San Luis de Quillota, reveló que no dudó en ningún minuto de firmar por el decano.

“Estoy muy contento de estar acá. Tenía muchas ganas de venir. Apenas apareció esta oportunidad no lo pensé dos veces. Me encanta este club. Se lo que es enfrentar a Wanderers, lo que provoca, la motivación que significa jugar ante ellos y estar acá me pone muy contento para afrontar este nuevo torneo de Primera B con esta camiseta”, señaló el décimo refuerzo del club.

Además, el jugador entregó detalles de sus condiciones y todo lo que le puede entregar a Santiago Wanderers. “Soy un jugador que va siempre para adelante y soy muy encarador. Me gusta siempre provocar el duelo. Vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de incorporarme y aportar con mi granito de arena en el club para lograr el objetivo que todos los hinchas y nosotros como futbolistas, cuerpo técnico y los directivos esperan que sea ascender”.

Santiago Wanderers sigue preparándose para el inicio de la Primera B, competición que comienza a partir de febrero y en donde dos de dieciséis equipos buscarán el objetivo de lograr los boletos que los lleve a la máxima categoría del fútbol chileno.