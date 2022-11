La Roja practica en Juan Pinto Durán con miras a los dos desafíos amistosos que tendrá en la fecha FIFA de noviembre: el 16 se medirá ante Polonia, mientras que el 20 de este mes hará lo propio ante Eslovaquia en un partido que terminará 90 minutos antes del inicio del Mundial de Qatar 2022.

En la convocatoria que elaboró Eduardo Berizzo figuran varios talentos jóvenes, como Williams Alarcón, quien tuvo una gran temporada en Unión La Calera, además de los azules Lucas Assadi y Darío Osorio, las grandes esperanzas de Universidad de Chile. El belga-chileno-marroquí Nayel Mehssatou también califica en este listado.

Y hubo un ex seleccionado nacional que analizó con RedGol el futuro que puede tener Chile. Se trata de Jaime Pizarro, quien presenció el amistoso que River Plate le ganó a Colo Colo en el estadio Sausalito, donde su hijo Vicente terminó con una rotura parcial del ligamento cruzado en la rodilla derecha después de una desafortunada acción que, evidentemente, lo sacó del encuentro.

"He tenido posibilidad de ver Sudamericanos Sub 15 y Sub 17, Mundial Sub 17 y los jugadores que estuvieron en esos procesos han tenido en sus clubes rendimientos interesantes. Hablo de Daniel González, que desde Wanderers fue a Universidad Católica. De Luis Rojas, que fue transferido a Italia. De Alexander Aravena que ha hecho una muy buena campaña con Ñublense también", manifestó el Káiser.

Pero el "5" que fue campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique no se quedó sólo con ese análisis. "En general ellos aprovecharon muy bien esa instancia para tal vez acelerar la experiencia y vivencia de jugar ese tipo de partidos. Es un privilegio jugar un Mundial, más allá de la categoría. El período de entrenamiento, preparación y los rivales están a otro nivel. Y eso creo que les ha permitido dar pasos consistentes más rápido", apuntó Pizarro.

"Chile tiene buenos jugadores jóvenes, creo que así se ha demostrado en distintas instituciones y algunos se han adaptado muy bien de los cambios de un lugar a otro y han cumplido de muy buena forma. Creo que hay un grupo grande. Colo Colo también tiene un grupo importantes de jugadores. David Tati viene de regreso de un préstamo, Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez han jugado, Alexander Oroz también ha sido partícipe. Hay un número interesante de jugadores que se han adaptado muy bien a este tránsito, se pueden ver distintos ejemplos y eso es muy interesante para continuar el desarrollo", cerró el otrora centrocampista, quien también ganó el Campeonato Nacional 1997 con Universidad Católica.