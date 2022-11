Mientras el mundo está pensando en el Mundial de Qatar 2022, la selección chilena sigue su preparación pensando en el camino al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026, que comienza en marzo, donde el técnico Eduardo Berizzo quiere llegar con el plantel de la mejor forma.

Por lo mismo, se enfrentarán en partidos amistosos ante Polonia y Eslovaquia, donde uno de los grandes referentes asegura que deben seguir tomando la mano del trabajo del entrenador argentino.

"Tratar de seguir por el mismo camino que estábamos haciendo con Berizzo, está trabajando super bien. Tiene una intensidad que habíamos perdido, nos estamos tratando de adaptar, solo que son pocos días los que estamos en la selección. La adaptación debe ser rápida y darlo vuelta, por lo que quiere el entrenador y nosotros. Espero que nos vaya bien porque es la última vez que nos juntamos antes de la Eliminatoria", comentó Gary Medel en entrevista con ESPN.

En ese sentido, esta fecha FIFA llega cuando los jugadores están de vacaciones, donde el Pitbull asegura que son los sacrificios que se deben hacer para que la Roja vuelva a pelear en el camino al Mundial.

"Obviamente que no se descansa, tendré vacaciones cuando me retire del fútbol, pero en este momento estoy súper bien. Creo que son pocos los jugadores que juegan constantemente acá en Europa y obviamente yo soy uno de ellos. Me siento bien y tengo para dar mucho", finaliza.

Chile enfrentará el 14 de noviembre a Polonia, mientras que el último amistoso antes de las Eliminatorias será ante Eslovaquia el 20 del mismo mes.