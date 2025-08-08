Con múltiples complicaciones se encuentra Colo Colo para la conformación de su 11 titular para el duelo con Everton de este domingo en Viña del Mar, generándole más de un dolor de cabeza a su técnico Jorge Almirón, el cual va en aumento.

De hecho para este encuentro, en donde el DT argentino tampoco va a estar presente por la suspensión que arrastra tras la tarjeta roja que recibió ante Huachipato, tendrá que hacer múltiples cambios en su formación, y las alternativas comienzan a escasear.

Nuevo dolor de cabeza para Almirón en Colo Colo

Desde el comienzo de la semana de entrenamientos en el Estadio Monumental, se sabía que los albos tendrían cuatro ausencias para enfrentar a los viñamarinos, por los suspendidos Emiliano Amor, Arturo Vidal y Javier Correa, más el lesionado Alan Saldivia.

Pues bien, el periodista Daniel Arrieta, que sigue la actualidad de Colo Colo para TNT Sports, reveló durante el programa Pelota Parada que la última práctica en Macul dejó a un nuevo futbolista descartado para la visita a Everton. Nuevo dolor de cabeza para Almirón.

“Se suma una quinta baja para este encuentro. Se trata de Alexander Oroz, que tiene un problema muscular y va a quedar al margen de este encuentro. No entrenó este viernes y asomaba para ser titular en Viña del Mar. Se resiente de una dolencia y no jugará el domingo”, expresó el reportero.

Alexander Oroz no podrá estar en Colo Colo para duelo con Everton (Photosport)

¿Cuál sería la formación alba?

La más probable oncena titular de Colo Colo para enfrentar a Everton sería con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda, Francisco Marchant y Salomón Rodríguez en la delantera.

¿Cuándo juega el Cacique con Everton?

Colo Colo tiene la obligación de ganar en la próxima fecha ante Everton si quiere seguir peleando el título de la Liga de Primera. El cuadro Popular visita a los Ruleteros en el Estadio Sausalito este domingo 10 de agosto a partir de las 12:30 horas.