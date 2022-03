Perú vs Paraguay | Ver EN VIVO ONLINE GRATIS y por TV las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022

Las Eliminatorias sudamericanas finalizarán este martes con el desarrollo de la fecha 18. Jornada clave para Perú que buscará asegurar el cupo al repechaje mundialista frente a Paraguay en el estadio Nacional de Lima.

Los incaicos inician la fecha en el 5° puesto de la tabla de posiciones con 21 unidades, no obstante, aún no están clasificados ya que Colombia (20) y Chile (19) aún tienen posibilidades de arrebatarla aquel tan ansiado puesto. Para que ello no ocurra, los del rimac deben derrotar a los guaraníes, así alcanzarían los veinticuatro puntos, haciéndose inalcanzable para ambos combinados.

Sin embargo, en caso de que Perú no logre vencer a Paraguay, comienza a valer la calculadora, ya que en caso de empate peruano y triunfo de Colombia o de La Roja dejarían fuera a los hombres de Ricardo Gareca.

Paraguay por su parte, llega a este encuentro sin opciones de clasificar al ser 8° con 16 puntos, pese a esto, con Guillermo Barros Schelotto en la banca buscarán seguir sumando engranaje de cara a los próximos objetivos que se le avecinan. Los guaraníes vienen de sumar su primera victoria en las clasificatorias después de siete encuentros consecutivos, tras derrotar de manera contundente por 3-1 a la ya clasificada selección del Ecuador.

Recuerda que podrás ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Perú vs Paraguay?

Perú vs Paraguay juegan este martes 29 de marzo a las 20:30 hrs de Chile.

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Perú vs Paraguay?

Toda la fecha 18 de las Eliminatorias a Qatar 2022, será transmitido en vivo por streaming.

Además, podrás ver en vivo el encuentro por streaming en Estadio TNT Sports.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Perú vs Paraguay?

El partido será transmitido por TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)