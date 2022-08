Manchester United vs Liverpool | Cuándo juegan, horario y quién transmite EN VIVO por TV, STREAMING y ONLINE

Solo se juega la tercera fecha de Premier League y para Manchester United se vive una final esta semana con el duelo ante Liverpool en Old Trafford.

Y es que los Red Devils no lo pasan bien y suman dos derrotas en el inicio de la Premier, la última por un abultado 4-0 que mostró lo peor de los pupilos de Erik ten Hag. El extécnico del Ajax vino como el gran salvador pero no solo no ha mostrado su mano técnica, sino que tiene varios problemas en el camarín, incluido una posible partida de Cristiano Ronaldo.

Ante el cuadro de Jürgen Klopp se arriesgan a otra derrota, por lo mismo tendrán que mejorar bastante para sacar un buen resultado. Al menos en materia de refuerzos ya se están moviendo y Casemiro del Real Madrid llegaría en los próximos días a Manchester.

En el caso de los Reds, tampoco han tenido un inicio muy llamativo y suman dos empates, ante Fulham y luego con Crystal Palace. En este compromiso jugaron buena parte del segundo tiempo con uno menos tras la expulsión de Darwin Núñez, quien se perderá el partido de esta fecha.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Liverpool por la Premier League?

Manchester United vs Liverpool juegan este lunes 22 de agosto a las 15:00 hrs de Chile en Old Trafford.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Manchester United vs Liverpool por la Premier League?

El partido será transmitido por la señal de ESPN en los siguientes canales:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Manchester United vs Liverpool por la Premier League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.