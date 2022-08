Ya se ve como una realidad: Casemiro está con un pie fuera del Real Madrid. El volante brasileño recibió el interés desde el Manchester United, el que ya hizo una oferta en su nombre para sacarlo del Santiago Bernabéu.

La prensa española ya dio por seguro el fichaje, pero este viernes llegó la confirmación de su entrenador, Carlo Ancelotti. En conferencia de prensa, el técnico merengue afirmó que conversó con Casemiro y que este le dejó claros sus deseos de partir a defender la camiseta de los Diablos Rojos.

"Es un tema que he hablado esta mañana con él, quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad", confirmó. "El club y yo lo entendemos. Por lo que ha hecho en este club y la persona que es, tenemos que respetar el deseo que él tiene", agregó.

Por ahora, las negociaciones siguen en curso y no se ha declarado nada oficial. Pero el campeón de España no luchará por retenerlo y se prepara para reemplazarlo cuando se llegue a un acuerdo para su salida.

"No lo he intentado convencer, solamente he escuchado, porque en todo el periodo que ha estado aquí siempre he hablado con él, somos confidentes y nos ha ayudado mucho. He escuchado su voluntad y su deseo, no hay manera de volver atrás", continuó Ancelotti.

"Si la negociación sale bien y llegan a un acuerdo, tenemos que desearle lo mejor y mirar lo que tenemos. El agradecimiento es grande por lo que ha hecho y lo que está haciendo", sentenció.