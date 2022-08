El ex futbolista del Manchester United, Gary Neville, reaccionó al mensaje en Instagram de Cristiano Ronaldo, quien anunció que hablará sobre su futuro en dos semanas más, justo cuando termina el mercado de pases en Europa.

Este martes el astro portugués, Cristiano Ronaldo, se refirió escuetamente a las especulaciones de los medios británicos sobre su futuro en el Manchester United.

El ex Juventus no está contento en el equipo mancuniano, pues no se conforma con ver por televisión la Champions League, su torneo favorito donde acumula varios récords goleadores.

Pidió a la dirigencia que lo dejaran salir pese a que aún tiene un año más de contrato, lo que no fue aceptado en primera instancia, pero de acuerdo a las últimas informaciones ahora el club está considerando rescindirle el vínculo, cansado de la actitud del portugués.

En Instagram Cristiano Ronaldo le contestó a un usuario que hablaba sobre su futuro: "Sabrán la verdad cuando dé una entrevista de aquí a unas semanas. Los medios están contando mentiras".

Luego, afirmó: "Tengo un cuaderno y en los últimos meses de las 100 noticias que he apuntado, sólo cinco fueron correctas. Imaginen cómo son las cosas. Quédense con ese consejo".

Tras enterarse de estas palabras Gary Neville, ex futbolista de los diablos rojos y ahora comentarista deportivo, señaló en Twitter: "¿Por qué el mejor jugador de todos los tiempos tiene que esperar dos semanas para contar la verdad a la hinchada? ¡Levántate ahora y habla!".

"El United está en crisis y necesita líderes que tomen el mando. ¡Él es el único que puede resolver esta situación!", complementó.

En dos semanas más se cierra el mercado de pases en Europa, justo en la fecha en que Cristiano Ronaldo hablará sobre su situación. Por lo pronto, se prepaara para enfrentar al Liverpool en el Old Trafford por la tercera fecha de la Premier League.