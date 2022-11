Mosa se come un sánguche de palta y denuncia que ByN no quiere invertir para la Copa Libertadores

Colo Colo vivió una fiesta en Concepción. Con una actuación de muchos puntos altos, el Cacique venció por un inapelable 5-0 al Betis de Manuel Pellegrini en el primero de los dos amistoso que el ganador del Campeonato Nacional 2022 jugará ante los verdiblancos en Chile. La exhibición de Juan Martín Lucero fue, probablemente, el punto más destacado de la noche penquista.

Por cierto, Maximiliano Falcón reconoció la dificultad que ha significado para el plantel no terminar la temporada luego de conseguir el objetivo del título nacional. Y en el plano administrativo, Blanco y Negro parece tener mucho trabajo por delante en la conformación del plantel que exigió Gustavo Quinteros para afrontar la campaña venidera.

Uno de los directores de la concesionaria mostró su preocupación por la gestión de la plana mayor que encabeza Alfredo Stöhwing. Fue Aníbal Mosa, el máximo accionista individual que tiene ByN, quien en una conversación con ADN Deportes reprobó la disposición dirigencial para la ventana de traspasos, en la que el Cacique ya aseguró a Fernando de Paul y tiene prácticamente amarrado al zaguero Ramiro González.

"Me llama la atención la posición de no invertir del presidente, es muy preocupante y no es lo que acordamos cuando conversamos con Gustavo (Quinteros). Espero que rectifiquen y podamos unificar las posturas para el beneficio del club. Una parte del directorio está por fortalecer el equipo y la otra fracción está por no hacer inversiones", aseguró el empresario de origen sirio.

Y Mosa no se quedó sólo con eso. También le envió un mensaje al bloque al que le detecta una falta de ambición. "Recibimos una plata importante por Pablo Solari", expresó el directivo en alusión a la transferencia del Pibe a River Plate a cambio de 5,2 millones de dólares.

"Firmamos con una productora para tener 10 conciertos en el estadio Monumental y el nuevo auspiciador paga más que el anterior. Los recursos están- Esperemos que este sector centrado en lo económico gire a lo deportivo", sentenció Aníbal Mosa, quien una vez más dio a conocer las diferencias que existen en la cúpula de la concesionaria que controla el destino de Colo Colo.