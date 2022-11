Peluca Falcón desclasifica su diálogo con Borja Iglesias: "Capaz no me conocía y le gustaron mis rulos"

Maximiliano Falcón terminó con una sonrisa. Y con una sensación más positiva que la posterior a la derrota frente a River Plate, pues fue expulsado por darle un pelotazo a Roberto Tobar. Más allá de eso, el zaguero central uruguayo de 25 años fue titular en la paliza que Colo Colo le propinó al Betis de Manuel Pellegrini, cuadro al que superó por 5-0 en el Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Y el Peluca hizo dupla de centrales con Matías Zaldivia, quien termina su contrato con los albos en diciembre y tiene pocas chances de ir a Everton de Viña del Mar tras la renovación de Rodrigo Echeverría. Luego de la gran goleada, el charrúa de pelo rizado tuvo palabras al respecto.

"Esto nos ayuda. Son partidos internacionales de otro ritmo al que no estamos acostumbrados al nivel local, pero te lo exige el torneo al que clasificamos. Queremos hacer un gran papel, estamos contentos por lo de hoy. Estuvimos contentos el partido pasado porque se jugó bien, pero se definen con detalles", afirmó el ex marcador central de Rentistas de su país.

En el segundo tiempo del encuentro, Falcón conversó con Borja Iglesias, quien jugó en el segundo tiempo del partido. "Lo saludé, quería conocerlo. Me habló, me abrazó también. Me dijo enseguida que estaba cansado porque habían metido viajes largos", reveló el Peluca, seguramente en alusión a la expedición por Mendoza, que terminó con una goleada por 4-0 de River Plate ante el equipo verdiblanco.

"Cuando le fui a pedir la remera, me dijo que me iba a decir lo mismo. Contento, pensé que ni me conocía. No sé si me conocerá, capaz que le gustaron los rulos no más", aseguró el defensor surgido de las divisiones inferiores de Nacional de Montevideo, club del que es fanático hincha y con el que reconoció tener una espina clavada al no haber podido debutar ahí.

Por cierto, la temporada de Colo Colo terminará con otro amistoso ante el Betis, que muy probablemente utilizará una mezcla de futbolistas con presencia mayoritaria de quienes han visto menos minutos en la actual campaña. "Eso influye un poco. Tratamos de mantener la cabeza ocupada en estos tres partidos amistosos, sabemos que ganamos el torneo y cumplimos el objetivo principal", apuntó Falcón.

"Mantener la cabeza fuera de las vacaciones es difícil. Estamos en un club grande y debemos ser profesionales hasta el último minuto. De eso se trata. Cuesta un poco, pero creo que es salió un buen partido", cerró el "37", una pieza clave en el ganador del Campeonato Nacional 2022.