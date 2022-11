El defensor uruguayo de Colo Colo, Maximiliano Falcón, reconoció los momentos más duros de su carrera como futbolista, cuando estuvo varios meses sin equipo y tuvo que trabajar de albañil. El Peluca agradece: "Me quedo con la gente que estuvo en las malas y me bancó la cabeza".

Aunque Maximiliano Falcón saltó a Chile luego de ser campeón con Rentistas, en Uruguay su nombre nunca alcanzó la celebridad que ha tenido en Colo Colo. Un estrellato que ha llamado la atención de la prensa oriental, que le dedicó una extensa entrevista al defensor del Cacique, después de que se coronara como campeón del Torneo Nacional 2022.

En diálogo con diario El País de Montevideo, Peluca recuerda los años más difíciles. La depresión y el sobrepeso lo dejaron a un paso de abandonar el fútbol cuando buscaba un lugar en el plantel estelar de Nacional, pero lo traicionó el temperamento, se peleó con su entrenador (Martín Ligüera) y terminó sin equipo por ocho meses, en 2018.

Falcón volvió a su ciudad, Paysandú, y trabajó de albañil por cinco mil pesos diarios. "No ligué nada, pero todo eso mentalmente me bajoneó y empecé a engordar y a bajar mi nivel. No entrenaba de la misma manera porque sabía que era titular y tarde o temprano me fue comiendo. Me arrepiento de eso", asegura cuatro años más tarde.

Su representante, Gerardo Arias, le salvó la carrera. "Me daba plata cuando yo no tenía para comprar comida y me pagaba el arriendo. Siempre hay malos comentarios de uno u otro, pero yo me quedo con la gente que estuvo en las malas y me bancó la cabeza. El Boca (Arias) fue el único que me bancó la cabeza", recuerda.

En 2019 llegó el giro de la historia, cuando apareció la oportunidad de jugar en la segunda división uruguaya y comenzar nuevamente a pelear desde abajo. "Estuve a punto de dejar el fútbol y le dije (al representante): ‘Vamos a jugar a Rentistas, que es la última bala, y si no, no juego más'", relata el defensor.

Y es que la cabeza era lo más importante para el Peluca, el factor que terminó marcando la diferencia: "Siempre dije que puedo estar dos o tres kilos pasado, pero si mentalmente estoy fuerte, te como en dos panes. Si yo estoy fino y soy un Ferrari físicamente, pero estoy pasando por una depresión, no paro ni el bondi (la micro)", completa.

Es la historia de los años oscuros de un Maxi Falcón que hoy se ha ganado el corazón de los hinchas de Colo Colo y que finalmente encontró el impulso que su carrera necesitaba. El uruguayo se coronó campeón del fútbol chileno como pilar de la mejor defensa del campeonato y aspira a más.