El defensor uruguayo de Colo Colo le tomó el pulso a la conducción de Roberto Tobar y eso, según él, le sirvió para marcar mejor al Toro Zampedri. "Intenté dejarlo sin energía para que no pueda hacernos daño el segundo tiempo", apuntó Maximiliano Falcón.

Maximiliano Falcón reconoce haberle sacado rédito al arbitraje en el duelo con Zampedri: "En el minuto 2 me di cuenta de que Tobar no iba a cobrar mucho y aproveché"

Maximiliano Falcón tuvo un partido intenso. Una vez, el defensor uruguayo de Colo Colo se cruzó en el campo de juego con Fernando Zampedri. En esa ocasión, ese enfrentamiento se dio en el estadio Monumental, sede del empate sin goles entre el Cacique y la Universidad Católica por la 26° fecha del Campeonato Nacional 2022.

"Fue un partido intenso, donde yo creo que es uno de los rivales que juega mejor en el campeonato, tiene muy buenos jugadores. Aun así tuvimos todas las chances prácticamente, ellos tuvieron un poco al último cuando arriesgamos más", dijo el charrúa de 25 años en alusión a la carambola que casi termina con el único gol del partido a favor de la UC.

Pero el Peluca no se quedó con ese análisis y marcó cuál fue la idea del juego de los albos. "La idea era presionar arriba y a partir de ahí, jugar y lastimar. En el último toque no pudimos hacer el gol, pero lo importante es que se jugó bien. Ahora debemos recuperarnos, a entrenar lo que fallamos, siempre hay cosas para mejorar. Dependemos de nosotros para ser campeones", apuntó el ex Rentistas en relación al duelo que tendrá su equipo ante Curicó Unido el domingo 9 de octubre, que puede darle la ansiada estrella 33 al cuadro colocolino.

Un aspecto que generó discusión fue el arbitraje de Roberto Tobar, quien aplaudió a los jugadores participantes del duelo por la disposición a jugar que tuvieron. Pero que recibió las críticas del DT albo, Gustavo Quinteros, quien piensa que el juez debió expulsar a dos jugadores de la Franja: Clemente Montes e Ignacio Saavedra, ambos por doble amonestación.

Y uno de los que reconoció sacarle réditos a la conducción del réferi fue Falcón. "En el minuto 2 me di cuenta que Tobar no iba a cobrar mucho y aproveché. Hablé con Emi (Amor) y le dije que es nuestro partido", dijo el oriundo de Paysandú en torno a un nuevo duelo que tuvo con Fernando Zampedri.

"Ahí intenté dejarlo sin energía para que no pueda hacernos daño en el segundo tiempo. La idea fue siempre estar muy cerca, creo que se hizo muy bien", explicó Falcón, quien hizo dupla central con el argentino Emiliano Amor.

Peluca Falcón recuerda sus dos chances de gol frente a la UC

Maximiliano Falcón tuvo dos ocasiones de gol para poner en ventaja a Colo Colo en el clásico ante la Universidad Católica. Y él mismo las recordó, aunque una de ellas se la tomó con buen humor e incluso lanzó una broma que implica a su director técnico.

"En la cabeza lo tuve, no llegué por poquito. Y tuve un remate de afuera que dije 'si hago este gol, le pido el cambio a Gustavo", contó el marcador central uruguayo, quien de todas formas rescató lo positivo que es mantener la valla invicta.

"Dependemos de nosotros, más allá de que hayamos empatado con un triunfo somos campeones. La idea es ganar los partidos, tratar de que no nos hagan goles. Hoy no nos hicieron, eso es importante", cerró Maxi Falcón con la vista fija en Curicó Unido.