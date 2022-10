Roberto Tobar fue el encargado de impartir justicia en el friccionado empate de Colo Colo y Universidad Católica en el Estadio Monumental. El réferi se mantuvo firme en su política de dejar pasar faltas para permitir la fluidez del juego, lo que aportó a un espectáculo en Macul.

Su arbitraje generó reacciones mixtas entre ambos equipos: Ariel Holan lo catalogó como "uno de los mejores árbitros de América", mientras que Gustavo Quinteros quedó molesto porque Clemente Montes e Ignacio Saavedra no fueron expulsados. Pero, por su parte, el mismo juez saca cuentas positivas.

Tras el pitazo final, Tobar conversó con TNT Sports sobre trabajo arbitral durante el clásico, donde valoró la comunicación que tuvo con el VAR para definir diversas jugadas. Y, además, extendió elogios para los futbolistas de ambos equipos.

"Tuvimos buena comunicación con el VAR, hubo situaciones y sobre todo la del primer tiempo, que eran tres. Les di mi punto de vista, que no vi claro que ingresara el balón, no podía dar gol si no estoy seguro. Y había una mano de Kagelmacher que la toma, pero la tiene pegada al cuerpo. Comunico eso al VAR y me dicen que ven lo mismo", comentó.

"Es importante cuando los jugadores están dispuestos a colaborar. A uno se le hace fácil el trabajo y uno disfruta más cuando ellos se dedican 100% a jugar y buscar el arco. Eso es favorable para nosotros", continuó.

"Uno planifica, pero cuando está en el campo y ve el accionar de los jugadores, puede cambiar un poco la planificación. Ellos querían jugar, disputaron los balones sin mala intención y eso es favorable al arbitraje, es colaboración de ellos y se agradece", cerró.