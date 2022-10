Roberto Tobar se ganó muchos elogios por la conducción del clásico ante Universidad Católica, pero Gustavo Quinteros no estuvo de acuerdo con esas alabanzas ya que asegura que dos jugadores de los cruzados debieron ser expulsados.

Gustavo Quinteros termina molesto con Roberto Tobar: "No coincido en que fue buen arbitraje, debió expulsar a Montes y Saavedra"

Roberto Tobar se ganó muchos elogios por lo que realizó en el estadio Monumental, donde no cobraba muchas faltas y dejó jugar. Sin embargo Gustavo Quinteros no estuvo de acuerdo con ese análisis, pues asegura que la UC no debió terminar con los 11 jugadores en cancha.

"No coincido con el buen arbitraje, Montes debió irse expulsado y Saavedra también", aseguró. El delantero de los cruzados barrió vehementemente a Opazo en el rpimer tiempo y el árbitro no cobró ni siquiera foul, mientras que el Nacho pisó a Bolados pero el árbitro tampoco dio infacción al lado del área y pitó una falta previa.

Quinteros comentó que "podemos tener opiniones distintas y hay que respetar", para no meterse mucho más en el tema del arbitraje, aunque aclara que no se le pueden pasar algunas situaciones puntuales.

"Me parece bárbaro que deje jugar, pero hubo situaciones de juego que eran amarilla. A Montes tuvieron que mostrarle la doble amarilla. Son opiniones, algunos dicen que dirigió bien, yo digo que no", confesó el entrenador de Colo Colo.

De todas maneras fue enfático en asegurar que "no influyó en el resultado" y sí destacó que el estilo de Tobar debería verse más en canchas chilenas: "Me gusta mucho cuando los árbitros dejan seguir y no cortan por cualquier cosita".

Finalmente indicó sobre la chance de ser campeón ante Curicó que "hoy dimos un paso más, estamos mucho más cerca, ganando conseguimos el objetivo anhelado. Hoy hace dos años que llegamos a Santiago. Estoy emocionado por estar muy cerca de conseguir uno de los objetivos que vinimos a buscar".