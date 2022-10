El presidente de Colo Colo, Alfredo Stöhwing, puso en duda que en un futuro se sigan realizando actos masivos de apoyo al plantel, luego de que el arengazo del viernes pasado terminara con los techos del Monumental rotos debido al mal comportamiento de la gente.

Adviritó el mandamás albo que "hay que revisar eso cuidadosamente, dados los acontecimientos del viernes", dejando en claro que por muy lindo que sea el acto de la hinchada, hay que prevenir para que no sucedan los mismos hechos.

"Prefiero hacer un trabajo profesional y analizar con las entidades que corresponde, sobre todo los temas de seguridad y operacionales, para tomar una decisión en conciencia", agregó el presidente del Cacique de manera muy sincera y sin un discurso populista.

Luego envió un recado bastante enérgico. "Ser hincha de Colo Colo no es perjudicar a la institución, ningún buen hincha debería hacer actos que no correspondan, así que hago un llamado a la tranquilidad y comportarse de buena manera", manifestó de cara al clásico ante la UC de este martes.

Respecto a postergar dos días el partido, manifestó que "es una desventaja deportiva, hace tiempo que no jugábamos y no hace bien, vamos a tener dos días menos de descanso (para jugar contra Curicó). No es el ideal, pero hay que concentrarse".

Además, pidió que vuelva Carabineros a los estadios, aunque sea un espectáculo privado. "No entiendo esa medida, que no existe en otro país del mundo. Dado el momento de violencia que azota el país, hay que tener especialistas en controlar la seguridad y no guardias privados, que no pueden hacer nada", indicó.

Firme con Quinteros

Además, Stöhwing se refirió a la continuidad de Gustavo Quinteros para el 2023. "Estamos muy contentos con el trabajo del cuerpo técnico y él está feliz en Colo Colo. No hay razones para salir del plan que tenemos", manifestó.

En las últimas horas sonó en Independiente de Avellaneda, algo que para el dirigente del Cacique no es problema. "Es legítimo que reciba ofertas, es parte del fútbol, pero lo importante es desarrollar buenos planes para el próximo año para que esté motivado en seguir en Colo Colo", confesó.