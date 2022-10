"Le dije a Emi que me lo dejara": Maximiliano Falcón y su duelo personal con Fernando Zampedri en el empate de Colo Colo con la UC

Maximiliano Falcón y Fernando Zampedri una vez más sacaron chispas dentro de la cancha. Este martes Colo Colo empató sin goles con Universidad Católica en un nuevo Clásico por el Campeonato Nacional, en un choque donde el defensor y el delantero tuvieron un duelo más que interesante.

Ambos han protagonizado varios enfrentamientos en los últimos años. De hecho, seis han sido las oportunidades en que el Toro ha enfrentado al Cacique, pero solo en una ocasión ha logrado marcarle de juega, mientras que el otro gol fue de penal. Mérito de ello ha sido la marca del Peluca, que no le dio un centímetro.

Tras el partido, Maximiliano Falcón habló con TNT Sports y sorprendió al revelar que le solicitó a Emiliano Amor que le permitiera marcar a Fernando Zampedri. "Él se carga en mi zona. Le dije a Emi que me lo dejara, en el forcejeo debía perder energía. Roberto dejó jugar, fue de ida y vuelta".

El Peluca no se quedó ahí y sacó pecho por evitar una vez más que el Toro le anotara a Colo Colo. "Le dije a Emi que me lo dejara al ver que dejaban jugar y no pudo hacer mucho".

"A los 2 minutos cuando hubo una jugada con Isla, Roberto no cobró y le dije a Emi que me dejara a Fer para estar arriba, que perdiera energía, se sintiera incómodo ni que hiciera diagonales", añadió más tarde.

Ya hablando del encuentro, Maximiliano Falcón destacó lo hecho por el Cacique. "Creo que sí fuimos protagonistas por lejos, en el primer tiempo no llegaron y en segundo por ahí. Apuramos laterales. La idea de ellos fue inteligente al calmar el juego. Hicimos un buen partido, estuvimos cerca y ellos jugaron bien".

En esa misma línea, explicó por qué junto a Emiliano Amor se volcaron al ataque. "En el 80' me hacen la seña, que el equipo se fuera al ataque. Ellos dejaron a otros y era 3 contra 2, la idea era arriesgar porque queríamos el triunfo, pero el punto no es malo y el partido que viene vamos a salir campeones", dijo confiado.

Maximiliano Falcón espera dar la vuelta olímpica ante Curicó Unido

Colo Colo quedó a un paso del título del Campeonato Nacional, pero para hacerlo deberá ganar en la próxima fecha. Ante Curicó Unido, su escolta, debe sumar de a tres y empatar para mantener los nueves puntos de ventaja y los más de 10 goles de diferencia.

Sobre el partido con los Torteros, Maximiliano Falcón fue claro. "Se vive con mucha ansiedad, como cada partido. A mejorar en la semana, porque más ala del buen partido, hay que mejorar. Ser eficaz en lo último, un triunfo nos da el título que es lo que venimos buscando desde principio de años".

"Nosotros marcamos una intensidad que pocos equipos en Chile lo pueden hacer. Por eso estamos primeros y vamos a hacer lo mismo, presionando con la misma o más intensidad", cerró.