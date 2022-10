Maximiliano Falcón es una de las figuras de la campaña de Colo Colo, elenco que este domingo puede alzarse como campeón del fútbol chileno. El Peluca, que arribó en medio de un complicado año para los albos, puede dar la vuelta olímpica este domingo ante Curicó Unido.

Pero no se quiere quedar ahí. El uruguayo, con contrato hasta diciembre de 2023, quiere mantenerse en el Cacique por más años y se acerca a alcanzar un acuerdo que alargue su estadía hasta 2025, según confirmó su mismo representante.

En conversación con La Tercera, Gerardo Arias aseguró que ya iniciaron conversaciones con Blanco y Negro para mantener al Peluca en el Estadio Monumental. El agente afirmó que el zaguero está feliz en el club y que ya le comunicó sus deseos de seguir.

"A Maxi le quieren renovar el contrato en Colo Colo. Dijimos que sí, pero tampoco estamos apurados. El jugador se quiere quedar dos o tres años en el club. Estamos negociando para extender ese vínculo hasta 2025″, comentó.

"Nosotros ya empezamos las conversaciones con el club chileno. Hace 20 días me reuní con Daniel Morón y Alejandro de Paul (gerente general) para ver los detalles del tema y estamos bien encaminados. En los próximos días, seguramente, podríamos cerrar un acuerdo", continuó.

"Maxi está muy tranquilo y feliz en Colo Colo, así me lo hizo saber. ‘Me quedó acá, esta es mi casa’, me dijo. A la vez me confió que si no llega una oferta importante, le gustaría quedarse más tiempo. Es un hincha del club", complementó.

Arias confirmó que existe un interés desde Tigres de México. "No han hecho una oferta formal, pero Maxi se quiere quedar. Ya veremos en diciembre lo que ocurre. Hay que esperar que Colo Colo sea campeón. Respetamos al club y tampoco tomaremos alguna decisión sin consultarlo”, cerró.