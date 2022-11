Maximiliano Falcón es una pieza indiscutida de Colo Colo. Qué duda cabe respecto de la posición del Peluca como un valor clave del equipo que logró la ansiada estrella 33 para las vitrinas del Cacique. Pero el inicio del defensor central uruguayo en los albos no fue muy bonito. De hecho, tuvo que comandar la pelea que tuvo el plantel estelar por no descender a la segunda categoría por primera vez en la historia colocolina.

Aunque tras la salvación, con ese recordado gol que Pablo Solari le anotó a la Universidad de Concepción, el panorama cambió radicalmente para el zaguero central surgido de las divisiones inferiores de Nacional de Montevideo, pero nunca pudo debutar en el club de sus amores. Ya son tres los títulos que el oriundo de Paysandú ha ganado con la "37" de los blancos.

Y más allá de eso, Falcón todavía recuerda partes del comienzo de su etapa en Pedrero. Más particularmente la Supercopa que disputaron en el inicio de la campaña 2021. En aquel duelo, Universidad Católica se repuso y derrotó por 4-2 a Colo Colo, que terminó con 10 jugadores por la expulsión del zaguero charrúa por golpear a Valber Huerta sin mayor explicación.

"Lo más negativo que me pasó acá fue cuando me peleé con un jugador de la Católica. Me echaron, estuve cinco partidos con la tarjeta roja y el técnico me castigó. Me dejó de suplente 10 partidos", dijo el marcador de 25 años en una conversación con el diario El País en torno a la determinación tomada por Gustavo Quinteros. "Ahí manifesté que me quería ir a préstamo y él me dijo que no era un por tema de nivel, sí de concentración. Lo entendí", agregó el ex Rentistas, cuadro con el que fue campeón de la primera división uruguaya antes de fichar en Colo Colo.

De eso, Peluca también dijo que "a mi mujer la volví loca", en alusión a Florencia Pouso, su pareja y madre de Domingo. "Tenía la impotencia de que por un error no podía jugar", sentenció Falcón, quien luego de ese desencuentro tuvo más de algún otro roce con el otrora defensor central de la selección de Bolivia, particularmente por su manera de ser durante los partidos.

Por ejemplo, el DT santafesino lo reemplazó en el entretiempo del empate 1-1 ante Deportes La Serena jugado en el estadio La Portada el 13 de febrero de 2022. "No estaba bien en algunas jugadas y tenía amarilla. Protestó mucho y tenía miedo de que le sacaran la segunda amonestación", explicó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia luego de aquel duelo ante los granates.

En el encuentro de ida ante Deportes Temuco por la tercera ronda de la Copa Chile, que terminó igualado sin goles en el estadio Monumental, hubo otra discusión entre ambos. "Son cosas de partido, nada más. Soy un jugador con un temperamento que ya conocen, que quiere ganar, son calenturas que espero no vuelvan a ocurrir", apuntó el charrúa, quien tuvo un nuevo duelo de palabras con Quinteros en un cotejo frente a Ñublense.