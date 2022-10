River Plate tuvo un amargo final de temporada, donde no pudo alcanzar el título. Ahora, el elenco millonario tiene dos partidos restantes para decir adiós a Marcelo Gallardo, quien dirigirá a River ante Colo Colo y Real Betis en partidos amistoso antes de partir.

Sobre todo eso habló Pablo Solari. El delantero participó de la conferencia de prensa que oficializó el triangular amistoso de noviembre, ocasión que aprovechó para referirse a las sensaciones del plantel ante la partida del DT y su rendimiento personal en el pasado torneo.

"Es difícil asimilar que una persona que le dio tanto a este club se vaya, pero estoy agradecido de Marcelo porque me trajo y confió en mí. Siempre estaré agradecido por eso y también como hincha. La noticia nos conmovió a todos, es duro y seguirá siendo duro", declaró el Pibe.

¿Cuáles son sus sensaciones ante la incertidumbre por el sucesor del Muñeco? "Trato de disfrutar el momento, hay tiempo para ver quién llega. El día a día con mis compañeros es disfrutar estos dos partidos que quedan y luego ver qué viene", contestó.

"No imaginaba un comienzo como el que tuve, me encantaría poder hacerlo de forma regular. Lamentablemente, después la lesión contra Barracas Central me costó volver y ahora siento que no terminé de la mejor manera el torneo, como me hubiese gustado", continuó.

"Pero quedan estos dos amistosos y ya pensar en lo que viene. En la pretemporada espero ponerme de la mejor manera y así empezar el torneo que viene de la forma que lo hice cuando llegué a Argentina", cerró.