Colo Colo oficializó su triangular amistoso con River Plate y Real Betis. En una conferencia de prensa, que además tuvo la reunión del capitán albo Gabriel Suazo con Pablo Solari, se dieron los detalles oficiales de los encuentros a disputar en Chile.

El Cacique y el Millonario se encontrarán el 9 de noviembre en el Sausalito de Viña del Mar. El duelo será el reencuentro del Pibe con su exclub, lo que él mismo valoró. "Estoy muy contento por enfrentar a mis excompañeros, a quienes felicito por el torneo conseguido", aseguró.

Aunque recibió la invitación para asistir a la premiación de la estrella 33 que se vivirá en el Estadio Monumental, Solari deberá saltarse la instancia. El Pibe se refirió a la invitación recibida -que llegó a través de Suazo-, además de cómo celebró el título desde la distancia.

"La única invitación que tuve fue de mi excapitán, pero lamentablemente por un problema personal no voy a poder ir. Si hubiese podido, iría encantado, más por ellos que por mí, porque verlos conseguir el título en persona sería muy especial. Pero que disfruten ellos, se lo merecen", continuó.

"Me enteré que salieron campeones cuando salí del partido (River vs Racing). Había empezado a ver (Coquimbo vs Colo Colo) antes de irme al estadio y alcancé a ver el gol de Lucero, ya después me enteré por mi celular que fueron campeones. Los felicité y me puse muy contento por ellos", reveló.

"Veía todos los partidos. A veces se complicaba porque jugábamos en el mismo horario o muy cerquita, pero siempre que podía intentaba verlos. Estoy muy contento por ellos porque yo sé todo el sacrificio que se hizo para llegar a ese título tan esperado, se lo merecen", continuó.

¿Extraña al Cacique? "Soy feliz acá como también lo era en Colo Colo. Cuando uno le agarra cariño a compañeros que se vuelven amigos como lo fue con Gabi Suazo, se les extraña y siempre se les lleva presente. Me pone muy contento poder verlos", cerró.