Marcelo Gallardo da cátedra a los hinchas de River que pedían perder para que Boca no fuera campeón

La victoria de River Plate sobre Racing Club (2-1), con un penal tapado por Franco Armani y dos goles de Miguel Borja en el epílogo, fue el ingrediente extra que tuvo la definición del título de la Superliga argentina, con un final de locura en el que Boca Juniors se favoreció de la derrota de La Academia para ser campeón con un empate ante Independiente (2-2).

River favoreció a su archirrival, Boca. Pero el técnico millonario, Marcelo Gallardo, no empañaría su despedida de la banda sangre con una derrota por el simple hecho de evitar que los xeneizes fueran campeones. Aunque lo pidieran los mismos hinchas de River. El equipo del Muñeco dio una clase de integridad deportiva, que refrendó en las declaraciones posteriores.

"En país donde todos sospechan de todo, todo está cruzado, todo es tan mezquino y todo parece hasta vacío de valores, desde el fútbol a veces tienes la posibilidad de sembrar semillas que signifiquen que, más allá de todo, se puede tener respeto y dignidad por la profesión, por el fútbol y la pasión que nos genera a todos nosotros este deporte", sentenció el DT del defensor chileno Paulo Díaz.

El técnico millonario puso el orgullo deportivo por delante de cualquier fanatismo. "Entiendo si hay hinchas tal vez enojados o tal vez frustrados. Pero creo que es la manera de entender cómo tenemos que representar y transmitir. Más allá de ganar o perder, es la dignidad del sentimiento hacia lo que somos. Eso tiene muchísimo valor", profundizó el técnico.

Gallardo anunció hace dos semanas su partida de River y quiso dejar el mejor recuerdo en el club de toda su vida: "Estoy contento, estoy muy orgulloso de sentir eso. Más allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival. Da orgullo tener esta paz interna. Más allá de no haber tenido un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas cosas vividas".

Finalmente, el Muñeco estableció la certeza de que el camino para el triunfo no es otro que el que abrazaron sus jugadores en la definición. "Esperábamos cerrarlo de esta manera, donde no teníamos nada en juego, pero sí debíamos resguardar nuestra integridad, dignidad y valores. Estoy muy feliz por todo eso. De lo demás no se vuelve. Estoy seguro que si esto se mantiene, River va a ser muchísimo más grande de lo que todavía es", completó.

El conjunto millonario quedó tercero en la tabla de posiciones de la Superliga, cinco puntos por debajo de Boca Juniors y a tres de su escolta, Racing Club. Marcelo Gallardo se despide de River con 14 títulos y el rótulo del técnico más ganador de la historia, incluidas dos Copas Libertadores y una Copa Sudamericana.