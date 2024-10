Arturo Vidal jugó en los mejores clubes del mundo y por largos años en la selección chilena, por lo que contó con grandes entrenadores durante su carrera. Sin embargo, hay uno al que lo ubica en el Olimpo.

Se trata de Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid y quien dirigió al King durante su paso por el Bayern Munich entre el 2016 y el 2018.

“Carlo Ancelotti es mi papá. Él y Antonio Conte son los más importantes”, manifestó el jugador de Colo Colo en una entrevista que realizó en DirecTV.

Luego se atrevió a poner a otro gran estratega en el podio: “Ancelotti, Conte y Josep Guardiola son los técnicos que más me marcaron”, sostuvo por quienes lo dirigieron en Juventus y el elenco alemán, equipos en los que ganó 7 títulos de liga.

Vidal elige a Carlo Ancelotti como el mejor DT de su carrera

La relación de Vidal con Ancelotti

El trato paternal que tiene Carlo Ancelotti con sus jugadores se vio reflejado en el momento en que Arturo Vidal tuvo la posibilidad de dejar el Bayern Munich, recibiendo un rotundo no por parte del DT italiano.

“Me buscó en un momento Manchester United, negociamos un poco, pero no pasó más allá. Con el otro que faltó poco fue con Chelsea. El profe no me dejó, Ancelotti no me dejó. Me dijo que me mataba si me iba“, confidenció.

En ese momento dijo que era “Conte era el que me quería”, debido a que lo conocía de buena manera tras haber trabajado junto en la Juventus.

Otros entrenadores que tuvo Vidal en su carrera y son de primera línea son Claudio Borghi, Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, Simone Inzaghi, Dorival y ahora Jorge Almirón, entre otros.