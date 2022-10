Si bien el foco de Colo Colo está en cerrar de una vez por todas el Campeonato Nacional y coronarse campeón, ya se empieza a mirar de reojo lo que puede pasar con el Cacique una vez finalizada la temporada. Y es que, todo parece indicar que el año no se terminará una vez jugado el partido ante Ñublense en Chillán, sino que tendrá una postemporada.

Lo más seguro por ahora es que el equipo de Gustavo Quinteros jugará ante el Betis, en la gira que realizará el elenco de Manuel Pellegrini a Sudamerica, como una especie de intertemporada para los béticos mientras se realiza el Mundial de Qatar 2022.

¿Despedida de Gallardo ante Colo Colo?

Sin embargo, en esa gira hay un tercer involucrado, desde el otro lado de la cordillera: River Plate. Los millonarios, que viven el duelo tras la confirmación de que Marcelo Gallardo no seguirá siendo su DT tras ocho años, están a la espera de finalizar la Liga Argentina, donde ya no tienen chances de ser campeones.

Sin embargo, el elenco de Núñez, que este domingo armó una fiesta para despedir a quien es el DT más exitoso de su historia, también sería parte de este triangular amistoso, por lo que la despedida del "Muñeco" se podría aplazar un poco más.

Al menos así lo aseguran en la prensa de ese país. En el programa Pelota Parada de TNT Sports Argentina instalaron el tema. "¿Se alarga la despedida? Según contó Maxi Grillo, River tendría pactados dos amistosos a principio de noviembre ante Colo Colo y Betis y podrían ser dirigidos por Marcelo Gallardo", señalaron.

Vale recordar que, al momento de despedirse, Gallardo manifestó que desde diciembre no sería más el DT de River. Sin embargo, estos partidos están programados para el mes de noviembre, por lo que podría haber un "The Last Dance" del Muñeco ante su público, jugando precisamente ante Colo Colo.