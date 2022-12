El defensor chileno-argentino de 32 años por fin materializó su arribo a Colo Colo, algo que se frenó en junio de este año a raíz de que no superó la revisión médica. Además de la evolución que tuvo en el problema físico que impidió su contratación, Ramiro González también dio un giro en cuanto a su representante.

Colo Colo tiene urgencias por avanzar en el mercado de pases, aunque ya confirmó dos refuerzos. El primero fue Fernando de Paul, quien terminó su contrato en Everton y recaló rápidamente en el Cacique. Y el segundo fue uno que tardó varios meses en sellar su incorporación: Ramiro González, el defensor argentino-chileno de 32 años que llegó a paliar la baja de Matías Zaldivia.

El ex zaguero central de Platense tuvo una evolución médica que sacó aplausos en la directiva de Blanco y Negro. Así al menos lo marcó el presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing. "Tiene que haber hecho un buen tratamiento, se le encontró mucho mejor que anteriormente", expresó el timonel de la sociedad anónima que controla el destino del actual campeón del fútbol chileno.

"No estoy roto ni tengo nada raro, terminé compitiendo", aclaró González Hernández luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Santiago con un equipaje que contaba, al menos, con tres grandes maletas. Pero la mejoría en la lesión de rodilla que impidió su llegada en junio de este año no fue el único cambio que tuvo el ex marcador de la Unión Española para estampar su firma en los albos.

También hizo un cambio de representante. Pasó de trabajar con la empresa Fútbol Cracks, propiedad del argentino Gabriel Federico a una de un agente chileno: Mundo Futuro, la compañía que es de Sergio Morales, que anunció en sus redes sociales la incorporación del "32" del Eterno Campeón con esta lámina que verás a continuación.

Eso sí, los asuntos de Ramiro González los veía José Scozzari, quien facilitó el arribo del zaguero al León de México y también a Talleres de Córdoba, cuadro con el que enfrentó a la Universidad Católica en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Otro jugador que milita en Chile y trabaja con FC es Fernando Zampedri, el goleador de Universidad Católica.

Mundo Futuro tiene varios jugadores en Colo Colo

La agencia Mundo Futuro sumó un nombre más a los futbolistas que tiene en Colo Colo: el de Ramiro González, uno de los dos refuerzos confirmados que tiene el Cacique para afrontar la campaña venidera. Y ahora son cuatro los jugadores, aunque pronto podrían quedar sólo dos.

A saber: la lista también la compone Esteban Pavez, volante central que fue pieza clave e indiscutida en el mediocampo colocolino. Otro que trabaja con la empresa de Sergio Morales es Cristián Zavala, aunque todo apunta a que la Bala tiene los días contados en el estadio Monumental y pronto emigrará a México.

¿Hay otro más? La respuesta es sí, aunque a medias: se trata de Óscar Opazo, el lateral derecho de 32 años que por estos días negocia su incorporación a Racing Club. Eso sí, el caso del Torta es particular, pues uno de los colaboradores cercanos de Morales, Gastón González, fundó su propia agencia, que bautizó Revival Football.

Pese a que mantiene un lazo comercial con MF, es esa la empresa que lleva la negociación que puede terminar con el carrilero diestro surgido de las inferiores de Santiago Wanderers en el mítico Cilindro de Avellaneda para defender la camiseta de uno de los clubes más grandes de Argentina.