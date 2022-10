Colo Colo finalmente es campeón. Aunque no pudo estar acompañado de su hinchada, los albos vencieron por 2-0 a Coquimbo Unido y llegaron a inalcanzables 59 puntos, bajando la estrella 33 de su historia y desatando el festejo colocolino a distancia.

Pese a la atípica celebración de campeón, el plantel albo se reunió en el camarín y celebró con todo el primer título del Campeonato Nacional obtenido en la era de Gustavo Quinteros. Y uno que dejó ver su alegría fue Leonardo Gil, quien dialogó con TNT Sports directo desde el festejo albo.

"No se puede explicar, una felicidad enorme. Estamos todos contentos, era el objetivo. El año pasado se nos escapó y ahora se pudo concretar, con chicos que se sumaron. Hicimos méritos para ser campeón como el año pasado, consiguiendo puntos y jugando mejor. El que sale campeón no solo merece, también es porque hace cosas. Somos justos ganadores", declaró.

El volante celebró a todo el club, asegurando que el título "no es solo de los jugadores, sino de todos los que están atrás, utileros y demás" y recordando a un exmiembro del plantel. "También de Pablito Solari, no quiero olvidarlo, porque fue parte importante de esto. Esta medalla y estrella también es de él", aseguró.

Lucero, Pizarro y Pavez: los mejores para el Colo Gil

Gil eligió a los tres más destacados de la temporada colocolina. "Juan Martín Lucero, Vicente Pizarro que ha sido la revelación por su edad y Esteban Pavez, que le ha dado jerarquía que quizás nos faltó el año pasado", destacó.

Aunque no se quedó ahí. "No me quiero olvidar de ninguno. Fuentes no lo quiero olvidar, Suazo también. El otro día hablé con él que iba a ser campeón como capitán, yo tengo 31 y él 25. Espero que vaya a Europa y la selección. Este grupo es sano, nos ponen contentos los logros de los compañeros", continuó.

"Para el año que viene, ojalá sigamos todos y que vengan dos o tres más para darle jerarquía al plantel. Los más chicos lo han hecho muy bien, pero supimos que para competencia internacional no falta plantel. Quedamos eliminados, tocados, pero ahora tenemos objetivos importantes", agregó.

Por último, Gil cerró con que espera que Colo Colo 2022 esté acompañado de Quinteros. "Es un gran técnico que todos quieren tener porque es ganador. Ojalá que continue acá con nosotros", cerró.