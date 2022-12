Colo Colo se puso en marcha en el mercado de pases. En rigor, lo había hecho, pues antes de terminar las vacaciones Fernando de Paul fue anunciado como un portero más para el plantel que adiestra Gustavo Quinteros. También había avanzado mucho en su llegada el defensor argentino-chileno Ramiro González, una de las exigencias del DT argentino-boliviano para este mercado de pases.

El ex zaguero de Talleres de Córdoba estuvo a punto de recalar en el Cacique, pero un examen médico alertó a Blanco y Negro. La plana mayor de la concesionaria determinó no contratar al ex Unión Española, quien terminó en Platense de la primera división trasandina. Pero este 30 de noviembre se acabó la espera y el zaguero de 32 años firmó telemáticamente un contrato hasta diciembre de 2023.

Por cierto, algo cambió entre un examen y el otro. Y así también lo explicó el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, quien dio algunas declaraciones al cabo de la reunión de directorio llevada a cabo el último día del penúltimo mes de 2022.

"Tiene que haber hecho un buen tratamiento médico. Se le encontró mucho mejor que anteriormente", dijo el timonel de la concesionaria en alusión al marcador central que llegará a cubrir la vacante dejada por Matías Zaldivia, quien le puso fin a casi siete años en la institución, de la que se marchó con ocho títulos en el palmarés.

Así el escenario, Quinteros ya tiene una de las peticiones que había elevado a la gerencia deportiva de Daniel Morón, quien debe afrontar la salida de Gabriel Costa, confirmado como refuerzo estrella de Alianza Lima, y cuenta con un cupo de extranjero disponible por eso.