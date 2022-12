Hernán Caputto firma la llegada de Matías Zaldivia a U. de Chile: "Es un gran jugador para el medio nacional"

El ex entrenador de Universidad de Chile y actual seleccionador Sub 15, Hernán Caputto, validó la posibilidad de que el ex zaguero de Colo Colo Matías Zaldivia refuerce la defensa del elenco mágico, aunque reconoció que es "una decisión difícil" para Azul Azul.