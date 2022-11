El arquero de origen argentino Fernando de Paul no usa cupo de extranjero y viene de dejar a Everton con la segunda valla menos batida del Campeonato Nacional. Se fue de Universidad de Chile a fines de la temporada 2021.

Ex arquero de U. de Chile Fernando de Paul se suma a las opciones de Colo Colo si se va Brayan Cortés

La máxima está clara para Colo Colo. La posibilidad de que Brayan Cortés emigre en el corto plazo es latente, y si el equipo quiere pelear en varios frentes, necesitará más de un arquero de experiencia en la plantilla. Por eso salió a la búsqueda de un golero chileno que pueda incorporarse de cara a 2023.

Y las alternativas no son muchas. Cristopher Toselli, Sebastián Pérez, Gabriel Arias y no mucho más, para lo que espera Gustavo Quinteros. Sin embargo, en las últimas horas apareció un nuevo candidato y con un currículum especialmente sensible para los albos: según informa Bolavip Chile, se trata del actual golero estelar de Everton, Fernando de Paul.

El Tuto ha hecho toda su carrera en el fútbol chileno, desde su llegada a San Luis de Quillota en 2010. Se nacionalizó y no tardó en aparecer Universidad de Chile en su horizonte. Al final, jugó cinco años en el conjunto azul y se alejó a fines del año pasado, en medio de la debacle. En Viña del Mar es prenda de garantía, con la segunda valla menos batida en Primera División.

Con 31 años, los captadores albos asumen que hay arquero para rato. Y que su llegada a Macul no sólo puede servir en caso de que Cortés emigre en el corto plazo, si no que también en el escenario de que se quede. El iquiqueño ya ha sabido trabajar con compañeros más maduros, como Justo Villar y Miguel Pinto.

Por su lado, De Paul terminó contrato con el cuadro ruletero y ya tuvo una opción para emigrar a Rosario Central a mediados de año. Pese a su rendimiento, no ha tenido un año tranquilo, incluyendo una ácida polémica por pelearse en un entrenamiento con el lateral Joaquín López, lo que produjo su separación del plantel.