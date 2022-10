Piero Maza protagonizó una tremenda polémica el fin de semana. En el duelo entre Universidad de Chile y Everton, ni el VAR pudo ayudar al árbitro chileno a ver una clara falta de Fernando de Paul sobre Junior Fernandes, y ahora se reveló el duro reclamo del histórico jugador azul contra el réferi por su decisión. "Casi me mata, y la falta es mía", disparó.

El rudo reclamo de Junior Fernandes a Piero Maza: "Casi me mata, casi me saca la cabeza"

Universidad de Chile empató 1-1 contra Everton por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2022 y debe seguir esperando para concretar su salvación del descenso. Pese a eso, lo sucedido en cancha pasó a segundo plano gracias a la tremenda polémica que protagonizó Piero Maza, quien ni con ayuda del VAR pudo ver una clara falta de Fernando de Paul sobre Junior Fernandes, y le reclamaron con todo.

La U se había puesto 2-0 arriba en el marcador en los minutos finales del partido jugado en el Estadio Santa Laura, pero el árbitro nacional estimó que el arquero ruletero recibió falta previa de parte del histórico delantero azul y anuló todo. Y ahora se conoció el duro reclamo que realizó el jugador de los goles importantes.

El Romántico Viajero podría haberse puesto 2-0 arriba y, con eso, hubiese espantado de una vez por todas al temido "Fantasma de la B" que los acecha hace cuatro años, pero eso no fue así y el equipo de Francisco Meneghini empató al final. Por eso, aunque el objetivo está cerca todavía no se ha concretado y tendrán que seguir esperando.

Así, los reclamos salieron con toda la fuerza desde el Chuncho y así lo dejó en evidencia Junior. "La Otra Cámara" de TNT Sports mostró la ruda queja del formado en Cobreloa en contra del juez Maza por su decisión final, quien le reclamó que casi lo matan y cobró falta en contra de ellos.

"Casi me mata, casi me saca la cabeza, y la falta es mía", reclamó muy molesto el ex Bayer Leverkusen y Dinamo Zagreb.

Al final del registro también se puede ver la intensa discusión que tuvo Piero Maza con Felipe Seymour, quien lo fue a buscar tras el pitazo final para pedirle explicaciones. El réferi se las dio, pero argumentó sus motivos para tomar la decisión de cobrar falta de Junior, algo que obviamente en la U no les gustó para nada.

De esta manera, la próxima final de Universidad de Chile buscando salvarse definitivamente del descenso en el Campeonato Nacional 2022 será el próximo domingo 30 de octubre. A partir de las 12:30 horas, la U visitará a Huachipato por la fecha 29.